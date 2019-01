Kliimakonverents: tegutseda on jäänud kümme aastat, et pääseda hullemast

Keskkonnaminister Siim Kiisler, kui riigid pidasid kaks nädalat läbirääkimisi ja kokkuleppele jõuti kompromisse tehes, võib sellest välja lugeda, et kokkutulnutele esitati andmeid, mis veensid, et vanaviisi jätkates on katastroof tulemas. Kas on nii?

Pariisi kokkuleppega võtsid riigid eesmärgi hoida ülemaailmse keskmise temperatuuri tõusu tuntavalt allpool 2 kraadi võrreldes tööstuseelse tasemega ja püüda piirata temperatuuri tõusu 1,5 kraadini.

Tänavustel läbirääkimistel andis tooni valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC) avaldatud eriaruanne, mis rõhutab, et kahekraadise temperatuuritõusuga kaasnevad tagajärjed on palju tõsisemad võrreldes pooleteise kraadiga.

Poolekraadine vahe tähendab näiteks, et rohkem liike on kadumisohus; mais, riis ja nisu annavad vähem saaki; veepuudus hakkab mõjutama järjest suuremat hulka inimesi; merevee tase tõuseb; põua ja tormidega tuleb rinda pista järjest tihedamini ning ookeanide happelisuse suurenemine mõjutab koralle ja vee-elustikku.

Praeguseks on inimtegevus põhjustanud juba ligi ühekraadise soojenemise. Aruande kohaselt on jäänud vaid veidi üle kümne aasta aega tegutseda, et jääda 1,5 kraadi piiresse. Seejuures on iga riigi panus ja tegevus tähtis.

Millal kliima soojenemisest tingitud muudatused endast märku annavad?

Kliimamuutusi on juba praegu tunda kogu maailmas, kusjuures soojenemine Euroopas on olnud kiirem kui maailmas keskmiselt. Selliseid kuumalaineid nagu möödunud suvel tuleb tõenäoliselt tulevikus üha rohkem ette. Lisaks on meil oodata lumi- ja jääkatte vähenemist, talvel rohkem torme ja sademeid.

Haavatavamad piirkonnad Eestis on tiheasustatud rannikualad ja piirkonnad siseveekogude ääres. Peamised kliimamuutustega kaasnevad probleemid seal on rannikumere või siseveekogude suurenenud vooluhulgast tingitud veetaseme tõus ja äärmuslikud sademed, mis toovad kaasa sagedasemad ja suuremad üleujutused.

Mõjutatud saavad paljud valdkonnad: majandus, taristu, päästevõimekus, inimeste tervis ja looduskeskkond: taimkatte muutused, võõrliigid, uued taimekahjurid.

Seetõttu oleme Eestis koostanud kliimamuutustega kohanemise arengukava ja rakendusplaani, mis näeb ette konkreetse tegevuse, et mõjudega toime tulla. Mõnda mõju saame ennetada ja leevendada, mõnega tuleb lihtsalt kohaneda.

Äärmuslike ilmastikunähtustega kaasnev oht ei mõjuta ühiskonnagruppe võrdselt – mõju varieerub lokaalselt, näiteks üleujutused mereäärsetes või madalamates piirkondades, ja inimesiti – eakamad on külma- ja kuumaäärmuste suhtes tundlikumad. Samuti avaldub tervisemõju tugevamalt lastel ja kroonilistel haigetel.

Miks kliima soojeneb?

Kliimamuutuste põhjused on looduslikud ja inimtekkelised. Enamik teadlasi leiab, et praegustes enneolematult kiiretes muutustes on inimesel märksa suurem roll. 1950. aastatest alates on hüppeliselt tõusnud CO 2 atmosfääri paiskamine fossiilsete kütuste põletamise tõttu, temperatuuri tõus ongi reaktsioon suurenenud süsinikuheitele.

Katowices vastu võetud reeglistik hõlmab mitut aspekti Pariisi kokkuleppe rakendamise kohta.

Olulise osa moodustavad põhjalikud juhised, kuidas riigid kasvuhoonegaaside heitkoguseid arvestama peavad ja kliimaeesmärkide täitmisest aru annavad. Nii saab kontrollida, kas osalised oma kohustusi täidavad.

Millised riigid on kokkuleppe eestvedajad ja keda on vaja järele vedada?