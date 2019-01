Vennad tegid virtuaalse sahvri

Vendade Martin ja Indrek Haavistu ettevõte sai alguse nende enda kogemusest. Käies Kanepi vallas vanemate juures, lahkusid nad sealt alatasa, kaasas marjad, seened ja muud hoidised. Vennad jõudsid linna ja hoiustasid asjad sügavkülmutis, et neid süüa, kui isu tuleb. Küll aga olid nad sunnitud tõdema – sügavkülmuti ei ole nii suur, et kõik maalt kaasa võetu ära mahuks.

Nad arvasid, et nemad pole ainukesed, kes tahaksid tarbida rohkem hoidiseid, kui sügavkülmik mahutab. Nõnda tekkis idee teha uudne sahver, et saaks hooajal metsa- ja aiasaadused hoiustada ning pärast sobival ajal need kodusesse sügavkülmikusse transportida.

Nad otsustasid, et annavad teistelegi võimaluse Lõuna-Eesti marju ja seeni tarbida, ja lõid virtuaalse sahvri, mis sai nimeks E-Sahver.

Vennad kiirkülmutavad

Nad panid aluse kodulehele, kus tellija saab luua endale nii-öelda panipaiga – virtuaalse sahvri. Sinna saab soetada vendade kokkukogutud tooted sellises mahus, nagu igaüks õigeks peab, ja seejärel koju nii palju, kui palju sügavkülma mahub. Ülejäänud kogus jääb vendade juurde tasuta hoiustamisele. Kaup transporditakse külmkulleriga kliendi koju.

Miks just külmutatud marjad, kas värske kraam pole etem? „Enamjaolt vastab tõele, et värske on parem kui külmutatud. Siin on siiski mõned agad,” ütleb Indrek Haavistu. Näiteks ei ole aasta ringi võtta kohalikku värsket marja või muud aiasaadust.

Nende sõnul on tehtud uuringuid, kus on selgunud, et külmutatud marjad sisaldavad rohkem kasulikke aineid. Selle taga on lihtne seletus: kui värskelt korjatud mari õigesti külmutada, jääb sinna sisse kõik hea alles. Seevastu värske mari võib tihti rännata terve nädala, enne kui lauale jõuab. „Siiski on värskelt metsast korjatud mari kohe söömiseks alati kõige parem,” lausub Indrek Haavistu.

Nad kasutavad kiirkülmutamiskappe: tooted külmuvad lõplikult kahe-kolme tunni jooksul. Tavalises sügavkülmas võtab see aega umbes 24 tundi.

„Kiirkülmutamine tagab, et toote sees ei jõua tekkida jääkristallid, mis muudavad marja jäiselt kõvaks. Needsamad jääkristallid lõhuvad marja seestpoolt. Kui mari üles sulab, jooksevad mahlad välja,” selgitab Martin Haavistu.

Ainult kodumaised saadused

Vennad Haavistud elavad ja töötavad Tartus. E-Sahvri aia- ja metsasaadused tulevad osalt Põlvamaal Mügra külas asuvast Mihkle talust, vanematekodust, kus mehed on üles kasvanud. Seal kasvatavad ema-isa ja nemad ise aiasaadusi, puhastavad, külmutavad, pakendavad ja osaliselt ka hoiustavad neid.

Ülejäänud marjad-seened ostetakse kohalikelt nobenäppudelt. Ostetakse ainult Eesti päritolu metsa- ja aiasaadusi. „Kuna me ei lähe mahu peale välja, vaid hoiame kvaliteeti, siis ümberkaudsetel inimestel on tekkinud võimalus enda väikesed kogused meile müüa,” räägib Martin Haavistu.

Vendade sõnul neil seesuguse teenusega konkurendid puuduvad. Kindlasti pole külmutatud marjade müük midagi uut, need on aasta ringi kaupluses saadaval. Küll aga eristuvad nemad selle poolest, et nad ise kontrollivad ja puhastavad kõik saadused enne külmutamist. Samuti ei paiguta nad lihtsalt saadusi sügavkülma, vaid kiirkülmutavad need.

E-Sahvrist saab kaupa tellida ainult Tallinna ja Tartu piires, sest sügavkülmatranspordi logistika pole nii lihtne kui tavatoodetel. Kogu transport Mihkle talust kuni näiteks Viimsini toimub 18 külmakraadi juures.

Vendade sõnul võtab veel aega, et kvaliteetset vedu üle Eesti pakkuda. Küll aga on neil plaan järgmisel hooajal laieneda Rakverre ja Pärnusse. Tulevikus loodavad nad igal hooajal mõnes uues linnas kohal olla.

Tunnustus teeb rõõmu

Mullu sügisel pärjati E-Sahver Põlvamaa ettevõtete tunnustusõhtul tiitliga „Põlvamaa tõusev täht”. Vennad tõdevad, et alustava ettevõtte jaoks on igasugune tunnustus, kiitus või äramärkimine oluline. „Meil on ääretult hea meel, et meid märgatakse ja meisse usutakse,” ütleb Martin Haavistu.

„Kuna meie kõige kiirem aeg on suvi, täpsemalt suvised õhtud, kus pärast tööd alustame marjade kokkukogumise, külmutamise ja pakendamisega, siis tihti me ei jõuagi ise kõrvalt enda ettevõtte arengut jälgida,” lisab Indrek Haavistu.