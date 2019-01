Metsandusekspert: küttepuud on hinnalae saavutatud

Tänavu on puiduturul küttepuude hind kasvanud kuust-kuusse, ületades veebruaris esmakordselt 30 euro piiri ja mais 31 euro piiri tihumeetri kohta. Erametsakeskuse viimase statistika kohaselt maksis 2018. aasta oktoobris tihumeeter küttepuitu 31,99 eurot, mille puhul oli tegu uue hinnarekordiga.

Lõppeva aasta küttepuidu hinnakasvu taga on Hepneri sõnul mitmeid põhjused. Esiteks viis varasem madal hind selleni, et varumisaktiivsus oli väga madal ning seetõttu olid küttepuidu metsalaod aasta alguses sisuliselt tühjad, rääkis Hepner BNS-ile.

Hepneri sõnul on ka küttepuidu kui taastuva energiaallika nõudlus maailmaturul tõusnud. Ka Eesti siseselt on kasvanud tarbimisvõimused, mis kasutavad küttepuidu iseloomule vastavat puitu. Seejuures on tema sõnul hakatud ka madalama kvaliteediga paberipuitu kasutama paberipuiduna, mitte küttepuiduna. Seda paberipuidu kõrge hinna tõttu.