Tiit Maran: šaakal kipub lambakasvatusele liiga tegema

Maran toob näiteks, et Saksamaal on putukate arvukus langenud paarikümne aastaga üle 70 protsendi; sama asi on Prantsusmaal ja USAs.

Tiit Maran FOTO: Erakogu / ETIS

“Elupaigad kaovad, mürgid sinna otsa, eriti sünteetilised pestitsiidid, mis tükiks ajaks keskkonda pidama jäävad. On palju liike, kes toituvad nendest putukatest; lisaks tolmeldajate arvukuse langus. See on tõsine teema, aga millegipärast me vaatame seda kuidagi kabinetiaknast, nagu see meid ei puudutaks. Puudutab küll,” sõnas ta.

Rääkides Eestisse tulnud uuest liigist šaakalist, ütles Maran, et šaakal läheb keskmise suurusega kiskjate kilda, kus on ees olemas kährik ja rebane. Kui ta mitu aastat tagasi Rumeenias olles uuris, mis juhtus neil, kui šaakal sisse tuli, selgus, et kährikkoera arvukus langes tuntavalt.

“Mulle tundub, et Eestis toimub sama asi: kährikkoera arvukus läheb alla, võimalik, et ka rebase oma. Probleem on see, et šaakal kipub lambakasvatusele liiga tegema, ja peab vaatama, kuidas seda mõistlikult lahendada.”