PPA ja RIA hoiatavad sagenenud arvepettuste eest

Tegemist on petuskeemiga, kus kurjategijad on kasutanud ära e-kirja autentimismeetodi nõrkusi või lihtsalt loonud sarnase välimusega e-kirja aadressi, mis jätab mulje, et tegemist ongi kolleegi saadetud kirjaga. Enamasti jäävad summad suurusjärku 10 000 kuni 100 000 eurot, seisab PPA ja RIA ühispöördumises.