Väikesed õllepruulijad võitlevad ellujäämise nimel

Tallinna külje all väikeses külas kvaliteetlinnasest, sordihumalast, veest ja pärmist ilma säilitusainete ja maitseparandajateta pastöriseerimata käsitööõlut pruulinud mees ei soovi oma nime avaldada, kuid rääkis pikalt, kuidas tema viis aastat kestnud pingutusel pole enam mõtet.

On üldteada, et poes müüdavast kümnest õllest on üheksa pastöriseeritud ja filtreeritud ehk elutud ja need on hinnalt palju soodsamad. Ühe põhjusena mainibki mees, kes peab nüüd oma 300 000 euro suuruse investeeringu korstnasse kirjutama ja perele uut tegevust otsima, suurtootjatega konkureerimist. On selge, et käsitööõlut pole võimalik sellise hinnaga toota, nagu teevad Saku või A le Coq. Teiseks ei soovi kaupmehed neid tooteid kõrgema hinna ja lühema säilivusaja tõttu, mis eeldab madalamat temperatuuri, müüki võtta.

Ka Raasiku Õlletehases valmib üksnes elav õlu, millel kõik kasulikud ained sees. Tehase juhataja Oksana Bandura sõnul valmib näiteks nende meeõlu nii, et mesi, mis on kohalikku päritolu, lisatakse juba käärimisel. Sellega saadakse joogile tugev meelõhn, aga maitselt on tegu ikka õllega ja see pole liiga magus. Lisaks õllele on Raasikul tehtud kaligi oma naturaalse maitse tõttu väga hinnatud.

Toodetu tuleb ka maha müüa

Ega Raasiku Õlletehaselgi pole kerge olnud ja on tulnud pingutada, kuid praegu ollakse tänu ilusale suvele kerges plussis. Talv on muidugi raskem ja tuleb kõvasti müügitööle panustada. „Kliente on palju, mis ei tähenda aga, et kõik ostavad palju ja maksavad hästi,” lausub Bandura. Hoolimata aktsiisitõusust pole hinda tänavu tõstetud, kuid on tulnud uusi kliente otsida. Kaasa aitab see, et rohkem müüakse vaadiga erinevatesse söögikohtadesse ja vähem pudelites.

Uutes ja poppides kohtades on müük muidugi parem. Tallinna vanalinna suveniiripoed võtavad pudeliõlut kast või paar korraga, kuid ka seal on turunduse mõttes tähtis kohal olla. Lisaks tegutseb Raasiku Õlletehasel oma maja all pubi, mis nädalavahetustel rahvast täis. Koduste tähtsündmuste või firmapidude korraldamiseks saab sealt ka liikuva õllebaari kohale tellida ja selleks vajalikke seadmeid rentida. Teenustööna ja eritellimusel saab tellida omanimelisi õllepudeleid nii juubelite kui ka firmapidude tarvis.

Pastöriseerimata õlle pudeleid on kaubakettidesse Bandura sõnul väga raske sisse saada, sest neid tuleks säilitada külmas letis teatud temperatuuri juures, tavariiulil võivad kergesti hapuks minna. Kauplustest, kus pole nende õllele soovitud kohta leitud, on tulnud see müügilt ära võtta. Praegu lähevad Raasiku õlled vaid Tallinna ja Stockmanni kaubamajja ja Kaupmehesse ning Rimi „Talu toidab” külmkappi. Need, kes on aru saanud, et tegu on gurmeetootega, müüvad üsna hästi. Peale õlle läheb väga hästi Raasiku naturaalselt kääritatud kali, mis näiteks Stockmanni kaubamajas kipub kogu aeg otsas olema.