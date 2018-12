Hõõgvein mähib kodu lõhnalummusesse

Vürtside paremaks segunemiseks ja lõhnaainete säilitamiseks tuleks keeta eraldi väikeses kinnises nõus valmis vähese veega vürtsitõmmis: vürtsisegu läbi uhmerdada, asetada puhtast linasest või puuvillasest riidest kotikesse ja valada peale vesi, nii et see kotikest veidi kataks. Segu keetke kaane all tasasel tulel mõni minut, laske vähemalt kümme minutit tõmmata. Tõmmist tilgutage hõõgveiniklaasi põhja ja valage peale pruuni suhkruga maitsestatud kuum hõõgvein. Või lisab igaüks pruuni suhkrut pärast oma maitse järgi.