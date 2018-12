Maa Elu küsib, Kerli Ats vastab

Mis on need kolm asja, nii head kui ka halba, mis teie meelest 2018. aastat kõige enam mõjutasid?

Mööduv aasta räsis Eesti põllumajandust erakordselt raskete ilmadega. Positiivsena mainin, et Eesti põllumehed oskavad nüüd paremini riske hinnata. Põllumajandus on väga riskitundlik ettevõtlusharu, näiteks ilmastiku eest ei ole me kunagi kaitstud, samuti on põllumajandustoorme turg äärmiselt heitlik.