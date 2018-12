Maa Elu küsib, Raul Rosenberg vastab

Mis on need kolm asja, nii head kui ka halba, mis teie meelest 2018. aastat kõige enam mõjutasid?

2. Alustatud on arutelu ülereguleeritud ühiskonna teemal.

3. Ühiskonnas on ebaproportsionaalselt suurt tähelepanu saanud emotsioonidel ja paljuski isiklikel tõekspidamistel (mitte teadusel) põhinevad väikesearvulised liikumised, mille soov on eelnevatel aastakümnetel väljatöötatud aluspõhimõtteid eirata. Rohelised näiteks võiksid saada valimistel ühiskonnalt mandaadi ja parlamendis oma esinduse, et keskkonnateemadel seadusandja tasemel kaasa rääkida.