Ajaloolist püügiõigust hinnatakse kõrgelt

Kutselise kalapüügi korraldusega, sealhulgas kutselise kalapüügi lubade väljastamise, kalalaevade riikliku registri haldamise ja kalapüügiga seonduvate andmete kogumise ja arvestusega tegeleb Veterinaar- ja Toiduamet.

Kuna kutselisi kalureid jagub meil mitmesse maakonda, on piirkondlikud keskused loodud Tallinnasse (vastutusalad Soome lahe kutseline püük: Harjumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa ning kogu traalpüük, kaasa arvatud kaugpüük), Jõgevale (Peipsi, Lämmijärv ja Pihkva järv, Narva jõe ülemjooksu, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa kutseline kalapüük, sh kalapüük Suur-Emajõel), Pärnusse (Pärnumaa kutseline kalapüük), Saaremaale (Saaremaa ja Läänemaa kutseline kalapüük), Hiiumaale (Hiiumaa kutseline kalapüük) ning Viljandisse (Võrtsjärv ja Võrumaa kutseline kalapüük).

Maa Elu külastas Veterinaar- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna Pärnu piirkondlikku keskust ja küsis ülevaadet selle tegemiste kohta sealselt peaspetsialistilt Margus Ljubimovilt.

Käed-jalad tööd täis

„Iga päev tegeleme koos teise peaspetsialisti Ilona Milleriga lubade väljastamise, kalapüügi aruandluse kogumise, kalalaevaregistri, püügisertifikaatide kinnitamise, esmakokkuosturaamatute väljastamisega jne, kokkuvõtvalt kogu Pärnumaa kutselise rannapüügi dokumentatsiooniga.

Traalpüügiküsimused saavad lahenduse meie Tallinnas asuvas Harjumaa keskuses. Meie jaotame kutselise kaluri lube merele Pärnumaa mandriosas, Kihnu ja Manija rannakaluritele, kusjuures Kihnu ja Manija puhul peab taotleja olema saare püsielanik.

Siseveekogudest toimub jõgedel silmupüük silmutorbikute ja silmumõrdadega. Ka Ermistu järvel on mõningal määral kutselist kalapüüki. Kui siseveekogudest püütakse enim kala Peipsist, on kalakoguse mõttes mere rannapüüki arvestades kindlalt esikohal Pärnumaa: räime 6757,7 tonni, meritinti 280,05, ahvenat 373,2, koha 59,9 ja vimba 49,2 tonni – selline oli 2018. aasta rannapüük maakonniti 30. septembri seisuga,” kirjeldab Ljubimov oma igapäevatööd, mis kõrghooajal on üsna pingeline.

Pärnumaal on 323 ettevõtet, mis on saanud 2019. aastaks loa tegeleda kutselise kalapüügiga. Selle arvu sisse mahuvad nii füüsilisest isikust ettevõtjad, osaühingud kui ka aktsiaseltsid. Neist 246 on Pärnumaa mandriosa ettevõtted, kes teevad kutselist kalapüüki merel. Tendentsina võib välja tuua, et järjest enam FIEsid on hakanud end ümber vormistama osaühinguks.

Kalurite keskmine vanus tõuseb, praegu on see Ljubimovi hinnangul veidi üle viiekümne eluaasta. Uusi tulijaid küll on, aga mitte massiliselt. „Kui sul on palju püügivahendeid, on võimalik kenasti teenida. Kui neid on vähevõitu, käiakse kala nõudmas muu töö kõrvalt. Ainult kalapüügist elavad ära vähesed kutselised kalurid, aga ega mina nende rahakotti pole piilunud.”

Igapäevast suhtlemist kaluritega VTA kalapüügi- ja turukorralduse piirkondlikes keskustes jagub. „Kui on vaja luba vormistada, käiakse enamasti ikka meilt läbi, kuigi sama asja saaks korda ajada ka elektrooniliselt. Vanemad mehed on lihtsalt harjunud siin käima, see on neile justkui rituaal. Saavad meilt arve, lähevad panka maksma, tagasi tulles saavad loa kätte. Loa saadame ka e-postile, kui kalur on meile meiliaadressi teatanud.