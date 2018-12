OÜ Pärnamäed meelitab Via Balticalt alla keerama

Pärnamägede leib on keskmisest pisut kallim ega jõua suurte tootjatega hinnas võistelda, aga käsitööleibadelgi on oma ostjad olemas. „Mis parata, käsitöö juures on kõige kallim just tööjõud,” nendib Petersons.

Poodidesse on oma toodetega pääseda keeruline nii Lätis kui ka Eestis. Oma kodumaal on nad tegutsenud juba 25 aastat ja nimi tuntud, Eestis aga alles 7–8 aastat. „Igal pool on keeruline jalga ukse vahele saada ja erinevus kahe riigi vahel pole suur. Räägime küll eri keelt, aga seda küll ei saa öelda, et Eestis oleks keerulisem,” seletab Petersons.

Praegu valmivad hulgimüügi jaoks Pärnamägede kirja kandvad leivad Põhja-Lätis asuvas tehases, aga tulevikus on plaanis Eesti turu jaoks küpsetama hakata Pärnu külje all.

„Leiba küpsetame öösel ja hommikul lähevad autod poodide poole. Eestis küpsetades jõuaks kaup natuke kiiremini kohale,” ütleb Petersons ja lisab, et siinne pagarikoda töötab praegu 30protsendilise võimsusega.

Põhitakistus, mis segab laienemist, pole miski üllatus – tööjõupuudus. Pärnamägedes on praegu ametis 35 töötajat, aga täisvõimsusel tööle hakkamisel oleks vaja 60 inimest. Kuna pagarikoda ei asu Pärnus, vaid 13 kilomeetrit linnapiirist, oleks osal inimestest raske liikuda. Päeval on bussiliiklus hea, kuid öisel vahetusel oleks tülikas tulla. Aga Petersons usub, et nad leiavad lahenduse sellelegi probleemile. „Midagi ikka mõtleme välja,” kinnitab ta.

Ostuturistide üle rõõmsad

Kui jutt hindadeni jõuab, pole võimalik lätlaselt Eesti ostuturistide kohta küsimata jätta. Mida lätlased arvavad meie viinarallist?

„Lätlased on selle üle väga rõõmsad,” kinnitab Petersons. „Meid see ei sega ja hea ju, kui raha meie juurde tuleb.”

Palju ostavad eestlased Lätist ka ehitusmaterjale ja Valmiera Depo esine on laupäeval-pühapäeval Eesti numbrimärkidega autosid täis. „Mulle on sealsed müüjad rääkinud, et on vaja hakata eesti keelt õppima,” kirjeldab mees.

Iga päev Läti ja Eesti vahet sõitev Petersons ütleb, et mõni asi on Eestis, mõni Lätis soodsam. Näiteks tema ostab kohvi alati Eestist, siin on see hulga odavam. Piimgi tundub siin pisut soodsam.

Petersons ise elab Lätis Ruhjas ja sõidab iga päev 80 kilomeetrit Pärnamägedesse tööle. „Tunnike sõita. Just paras aeg, et rahulikult tööplaanid peas selgeks mõelda,” kõneleb mees. „See maa polegi pikk. Tean, et mõned sõidavad siit Tallinnasse 120 kilomeetrit tööle.”

LIEPKALNI LUGU

Janis Mendzinšele kuulus 1928. aastal rajatud suur talu Liepkalni, eesti keeles Pärnamäed. Liepkalni põldudel kasvasid rukis ja oder, maja kõrval sirgusid suured pärnapuud.

Sügisel viidi vili veskisse jahvatada. Laupäeviti sidus perenaine valge rätiku pähe ja pani taina leivakünasse hapnema. Siis köeti suur leivaahi kuumaks ja perenaine tõstis puust leivalabidaga suured ümmargused leivapätsid ahju.

Kolhoosiaastatel Liepkalni talu hävis. Kui 1990. aastate algul Janis Mendzini lapselaps Dagnis ja tema vend said tagasi Liepkalni talu maad, oli maja täiesti hävinud. Dagnise unistus, et põldudel kasvab jälle vili, täitus varsti. 1993. aastal, kui esimesed rukki- ja nisusaagid olid pekstud, taasalustas uus peremees omakasvatatud teraviljast leiva küpsetamist. Tema ise valmistas juuretise ja sõtkus tainast. Retsepte leidis mees vanaema märkmetest ja kuulis ümbruskonna naistelt.