Tartumaalt Nõost leiab väikese Itaalia

Esimesed Viinamärdi talu meiereis valminud itaaliapärased pehmed juustud on käsitsi valmistatud burrata ja stracciatella. Nende jaoks on kasutatud kohalikust farmist pärit puhast naturaalset lehmapiima.

Itaalia maapoiss asub tegutsema

Denis on üdini maapoiss, pärit Põhja-Itaaliast Veneto maakonnast Vicenza linna lähistelt. Veneto maakonna keskus on Veneetsia, kus autoteede asemel looklevad kanalid. Esimest korda tuli Denis Eestisse 2010. aastal doktoriõpingute ajal. Ta tutvus siin oma tulevase abikaasa Annemariga, kes on Eesti Maaülikoolis toidutehnoloogia lektor. Nad abiellusid 2012. aastal, samal sügisel asus Denis Eesti Maaülikooli järeldoktorantuuri. Doktorikraadi oli ta omandanud kodukandis Padova ülikoolis. Teadustöös on ta keskendunud loomakasvatusele, täpsemalt lehmade aretusele piima kvaliteedi parandamise eesmärgil.

Algul elati Tartus linnakorteris, aga Denisele ei passi linnaelu sugugi. Kuigi talle meeldib teha teadust, ei soovi ta istuda hommikust õhtuni kontorilaua taga. Elu linnakorteris nelja seina vahel oli talle väga vastukarva.

Asuti otsima talu Tartu lähistel, kus oleks rohkem maad kui kaks hektarit. See osutus üpris keeruliseks. Lõpuks leiti Nõo ja Luke vahel Veski-Viinamärdi talu. Talul on pikk ja põnev ajalugu ning Annemari kirjeldab seda värvikalt. Talukompleksi kuulub vana taluhäärber ning suur sõjaeelse Eesti Vabariigi aegne laudahoone. Hoovis on vesiveski varemed, veski lasid sakslased teise maailmasõja ajal õhku. Vana lauta kasutati mõnda aega loomapidamiseks, kuid peagi oli selge, et on vaja ehitada uus.

Piimalambad

Mõte piimalambaid kasvatada tekkis Denisel 2013. aastal, kui talu osteti, sest siis ei olnud Eestis ühtegi piimalammastele spetsialiseerunud farmi. Itaalias ja Prantsusmaal käidi piimalambatõugude ja juustumeiereidega tutvumas. Uue lauda planeerimine võttis samuti aega. See otsustati ehitada majapidamisest pisut eemale.

Teine argument piimalammaste kasuks oli see, et lambapiimast saab juustu poole rohkem kui lehmapiimast: lehmapiimajuustu tehes saab 100 liitri kohta 10 kilogrammi juustu, lambapiimast tehes 20 kilogrammi.

Juustutootmine dikteeris meiereivajaduse, sest lambapiima Eestis keegi kokku ei osta. Samuti on ju kasulik oma toorainet ise väärindada. Laut valmis tänavu kevadel, meierei hilissügisel.

Denis on juustutegemist õppinud Itaalia meiereides. Ta tutvustab õhinal meierei seadmeid ja juustuvalmistamise tehnoloogiaid. Päris õigeks Itaalia juustumeistriks pole Denise sõnul pelgalt retseptist näpuga järge ajades võimalik saada. Näiteks rammusa ja kreemja burrata valmistamise üks etapp näeb ette juustu venimise kontrollimist – kui see venib katkemata vähemalt meetripikkuseks, on juustumassi konsistents õige.

Seni kuni oma lambakari veel piima ei anna, toodetakse juustu ostetud lehmapiimast. „Ei tahtnud ju, et ruumid seisavad tühjana. Pangalaen tuleb tagasi maksta igal kuul, vaja oli tegutseda,” räägib Annemari. Viinamärdi talu nimi tundus huvitav, see otsustati jätta oma toodete kaubamärgiks. „Oleme selle eest kiita saanud, see jääb inimestele meelde,” sõnab Annemari rõõmsalt.