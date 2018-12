Vihjeid, kuidas valmistada häid ahjukartuleid

Esiteks tasub poes või turul pisut vaeva näha ja otsida küpsetamiseks parim sort. Asjatundjad pakuvad selleks „Andot” ja „Antsu”. Veel sobivad näiteks „Red Lady”, „Secura”, „Gala”, „Toscana”, „Satina” ja, „Agria”.

Kartuliteadlane Viive Rosenberg kasutab ahjus küpsetamiseks sorte „Varajane kollane”, „Maret” ja „Juku”. „Pole just kõige levinumad sordid,” nendib ta. „Poest ostes vaadake pakendilt tähte: parim on B, aga sobib ka C.” Pakendatud kartulitel on sageli pakendil kirjas, kas tegemist on ahju-, salati- või pudrukartuliga.”

Tasub arvestada sellegagi, et kui kartul panna ettesoojendamata ahju, saab vindunud kehva maitsega roa, kui aga esmalt soojendada ahi 250 kraadini ja siis panna ahju hästi ettevalmistatud kartul, saab maitsvama roa.

„Ahjukartulid kuuluvad kohustusliku elemendina igale jõululauale ning kui liha osas oleme vahel katsetusi teinud ja sealihale truudust murdnud, siis ahjukartulist ei ole suutnud loobuda,” räägib toidublogi „Ise tehtud. Hästi tehtud” pidaja Tuuli Mathisen. „Meie pere ahjukartulite klassika on pardirasva, küüslaugu ja tüümianiga valmistatud ahjukartulid.”

Ahjukartuleid valmistades tasuks need enne hoolikalt pesta. Mathisen eelistab koorega kartuleid, seetõttu võiks valida ahjukartulite jaoks sileda koore ja väheste silmadega kartulid. Puhastatud kartulid tuleks tükeldada ja mõneks ajaks külma vette panna, et üleliigne tärklis eralduks. Kartuleid võib ahju panna toorelt, kuid võib ka eelnevalt 5–7 minutit keeta, et ahjus küpsemist kiirendada ja vältida servade kõrbemist.

Toored või keedetud kartulid tuleks kurnata, siis sulatatud pardirasva, sulatatud või, oliiviõli või muu meelepärase rasvainega läbi segada, maitsestada meresoola, pipra, tüümiani ja küüslauguga. „Mina kasutan sageli koorimata küüslauguküüsi, mida kilo kartulite peale lisan neli-viis tükki,” täpsustab Mathisen.

Kartulid tuleks laotada ahjuplaadile ühtlaselt laiali, mitte üksteise peale ja küpsetada 220kraadises ahjus 40–50 minutit, kuni kartulite servad hakkavad pruunistuma ja kartulitele tekib kuldne kiht. Vahepeal tuleb kord-paar kartuleid küpsemise ajal segada.

„Serveerides tuleks küüslauguküüned eemaldada, kuid neid ei tasu kindlasti ära visata, vaid küpsenud küüslaugust saab mõnusat maitsevõid või kastet valmistada.