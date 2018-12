Põllumeestel ja loomapidajatel on PRIAst saadud otsetoetused jõuludeks käes

Jõulupühadeks on PRIA maksnud ligi 15 000 põllupidajale välja hektaripõhised otsetoetused ja üleminekutoetused, üle tuhande loomapidaja said kätte piimalehma kasvatamise otsetoetuse. Nende toetuste tänavune eelarve on kokku üle 139 miljoni euro.