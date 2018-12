Pühadelauale kuuluvad ka kartulivorstid

Inga Artel-Hermas õppis kartulivorsti tegemist emalt, kes oli väga hea kokk. Vorsti oskavad teha kõik Inga lapsed ja miniadki on asja selgeks saanud. Et ka Inga on hea käega kokk, pole imestada, et pühade lähenedes tellivad tuttavad temalt kartulivorsti rohkem, kui põhitööst vabadel päevadel teha jõuab.

„Kartulivorsti hakkasin tegema, kui tekkis oma pere. Minu jaoks on kartulivorst olnud menüüs kogu aeg, selle valmistamisega pole vahet sisse tulnud. Kartulivorsti tehakse meie peres jõuluks ja aastavahetuseks,” räägib Inga. Ennekõike oli kartulivorst küll aastavahetuse roog, aga kui nad vahepeal talu pidasid ja kevadel jäi vana kartulit üle, siis tehti kartulivorsti enne uue saagi tulemist ka jaanipäevaks.

Vorstitegu võtab aega

Vorsti koostisained on kartulid, soolaliha, sibul, küüslauk, sool, pipar, vorstirohi ja köömned. Igal perenaisel on täidise valmistamisel mõistagi oma nipid. „Mulle meeldib, kui kartul on kuubikuks hakitud. Nii tegi mu ema ja mulle endale maitseb ka just nii. Paljud kasutavad kartuli purustamiseks kapsarauda, aga sellega jääb täidis pudrusem,” toob Inga välja oma „vormieelistused”.

Vorstiteoga, mis võtab aega tubli tööpäeva, on ametis mitu pereliiget. Tööjaotus on selline, et mees koorib ja hakib kartulid, tütar valmistab liha ette, Inga maitsestab ja segab kõik komponendid korralikult läbi ning täidab vorste.

Kõik hakkab peale suurest kartulikoorimisest. Esimestel aastatel hakiti toores kartul kuubikuteks käsitsi. Inga abikaasa tegi kunagi oma töö kergendamiseks „viilutaja”: puuris suurele noale otsa augu ja kinnitas terariista lõikelaua külge. Siis tuli nuga vaid üles-alla tõsta ja kartulit edasi lükata. Kuna kogused on suureks läinud, siis osteti köögikombain, mis teeb ka kuubikuid. Ükskord läks masin enne suuremat vorstitegu rikki. Töölt koju jõudnud naine meenutas, kuidas mees tülpinud ilmel käsitsi kartuleid tükeldas.

Kõige suurem töö on sealiha hakkimine. Inga kasutab läbikasvanud soolaliha ja pisut suitsupeekonit. „Ema ei lisanud suitsupeekonit – siis polnud seda saadagi –, mina panen natuke, sest see annab teise maitsevarjundi,” tuleb veel üks selle tegija erisus. Nüüd tuleb sibul ja küüslauk koorida-purustada, juurde vorstirohtu, soola, pipart ja köömneid. Ingale endale sobib, kui köömnemaitset on tublisti tunda, aga kuna mõni neid nii ohtralt ei taha, siis lisab vaid natuke. Tellijatele on individuaalne lähenemine nagunii: kes küüslauku ei armasta, selle partiisse seda ei lisata.