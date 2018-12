Pühademeeleolu loovad taimed tahavad jahedat tuba

Põneva taime suur pluss on see, et troopilise vihmametsa asukana on see harjunud üsna vähese valgusega ja lepib seega meie hämarate tubadega. Need vajavad poolvarju ja hajutatud valgust. Lisaks tahavad need palju vett ja niisket õhku ning nõrgalt happelise reaktsiooniga kasvumulda. Kuivemas ruumis tuleb taime sagedasti sooja veega piserdada. Ahiküttega kodus, kus ruum püsib niiskem, tasub sellega jännata. Hea koht selaginelli kasvatamiseks võiks olla ka aknaga vannituba. Keskküttega ruumis saaks neile sobivalt niiske ja sooja keskkonna luua ehk klaasanumas.