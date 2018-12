Unustamatu 1988. aasta „Viljaveskis“: rõõm ja mure käsikäes

18. juuli saadet alustas Rein Hanson nukral noodil: „Viimaste päevade ja nädalate põhiteema on aga vähemasti Lääne-Eesti rajoonides põud. See imekaunis suvi, mis suvitajate jaoks võib kogu sajandikski unelmate suveks jääda, tähendab Saaremaa, Hiiumaa ja Haapsalu rajooni põllumeestele ka paljude aastakümnete kõige karmimat põuda. Ärgu teiste rajoonide maamehed minust valesti aru saagu – tean küll, et see suvi on omamoodi karm ja kapriisne olnud igal pool, ent Lääne-Eestis on seekordne põud võtnud tänaseks juba loodusõnnetuse mõõtmed. Nagu palju-palju aastaid tagasi on selle õnnetuse epitsenter jälle Saaremaal, kus omakorda üks kõige enam kannatanud piirkondi on Sõrve.

Masendav on vaadata lambakarjamaad, kus maa on mustale mullale näritud, masendav on näha oma füüsiliste eelduste poolest lopsakat rohusööta vajavat musta-valget karja rebasevärvi maal jooginõude ümber rüselemas; masendav on näha kalli raha eest parandatud poolesajahektarist uudismaaobjekti madalal maal, kus pole tärganud mitte ükski odratera, masendav on eemalt päris ilus paistev kollane rukis, kus kõrred ometigi paiknevad viiesentimeetriste vahedega.

Ametlike hinnangute järgi on Saaremaal täielikult hukkunud 25% suviteraviljast, 41% köögiviljast, 30% söödajuurviljast, 11% taliviljast ja 3% kartulist. Osaline põuakahjustus on tabanud 75% suviteraviljast, 89% taliviljast, 59% köögiviljast ja 28% söödajuurviljast. Nagu näeme, annab enamik arvupaare kokku 100%, nii et kahjustamata põlde polegi …

Nii see põllumehe elu on. Halisemata siinkohal ülearu pikalt juhtunu üle, mida niikuinii enam ka kõige kangema dekreediga parandada ei saa, mõtlen lihtsalt, kuidas edasi. Mulle meenub ühe meie vabariigi väga kõrge ülemuse sõnavõtt kevade lõpul, kui ta ütles, et meie toidulaud on garanteeritud, kuivõrd põllumees olla planeerinud tänavuseks terasaagiks 35 ts/ha. Ah see siis oligi see ainus ja kindel garantii? Millal ometi saame aru niisugusest laste liivakasti tasemel planeerimise hukatuslikkusest? Muidugi, plaan võiks olla veel tänagi reaalne, kui põllumehe kaubanduspartneriks poleks riik abstraktselt, vaid usaldusväärne varudega partner. Niisuguses olukorras ostab põllumees kogu maailmas lihtsalt raha eest vilja juurde, söödab oma loomad ja täidab oma lepingud, kuigi muidugi kasinama tuluga kui heal aastal. Aga meie põllumehel pole paraku aimugi, kui palju ta vilja juurde osta saab. Mõistlik maamees tapaks sel sügisel karja väiksemaks, et ülejäänud osa täisväärtuslikult toita, aga kes seda lubab ja mis siis homme saab? Olen 100% nõus, et lõpuks leitakse mingeid võimalusi ja vahendeid nagunii ja selleks, et hädalisi aidata, ATK ülepea olemas ongi, aga milleks kõik see teadmatus ja närvikulu seal vahepeal? Mis teha, esialgu on elu veel just niisugune …” lõpetab Hanson oma monoloogi sama kurval toonil.