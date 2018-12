Müüja ootab hinnatõusu, ostja odavamat hinda

Hind peaks hea olema loomulikult ostja vaatenurgast. LVMi kutseline maakler Ingmar Saksing näeb praegu, et müüjad ootavad hinnatõusu. „Kinnisvara müügiga alustades arvestatakse, et hinnad tõusevad, ja selle järgi määratakse müügihind. Tegelikult näitab elu, et tänased ostjad hinnatõusu vastu võtmas ei ole,” nendib ta.

„Praktikast on mitu näidet, kus 30 000 – 40 000 eurot maksvad ja korras põhikonstruktsiooniga maamajad leiavad kiiresti ostja. Kui aga sama asja eest küsida 60 000 – 80 000, siis huvi lihtsalt ei ole.”

Kinnisvaraeksperdi Pärnu maakler Arne Pent kinnitab, et alati on edu võti väiksem hind. „Kui müüki tuleb 1–2toaline madalama korruse korter, mille hind on turuhinnast 5–15 protsenti odavam, siis selle müümine ei võta rohkem aega kui paar nädalat. Sellise kinnisvara järele on suur nõudlus,” räägib ta.

Sama kogemus on Arco Vara Viljandi osakonna juhil Aime Opermannil. „Kui tuleb müüki hea ja õige turuhinnaga 2–3toaline korter, mis asub esimesel või teisel korrusel ja on heas seisukorras, läheb kiiresti müüki, isegi nädala-kahega.”

Suured põllud

Jätkuvalt on minev kaup metsa- ja põllumaa. „Põllu puhul on väga nõutud suuremad maaüksused – mida suurem, seda parem,” märgib Pent. „Nende ostjad on põllumajandusettevõtjad. Eriti kuum on nõudlus, kui müügipakkumisel oleva maatüki läheduses on mitu tugeval järjel talu või põllumajandusega tegelevat ettevõtet.”

Kindlasti on klientide huvi garanteeritud, kui müügis on veekoguäärne kinnistu. „Kinnisvaraliigid, mis on väga nõutud ja mille nõudlus ületab pakkumist, on veekoguga piirnevad hoonestamata ja hoonestatud kinnistud,” kinnitab Pent. „Paraku on päris veepiiriga kinnisvara müügis suhteliselt vähe.”

Viljandimaal otsitakse palju maakonnakeskuse läheduses asuvat kinnisvara, eriti viie kilomeetri raadiuses. „Möödunud suvel vahendasin kahe maja müüki, mis asusid kahe-kolme kilomeetri kaugusel Viljandist, ja huvilised tekkisid niipea, kui olin kuulutuse sisestanud,” kirjeldab Opermann. „Veel on elav huvi üürikorterite vastu, rohkem tahetakse 2–3toalisi kortereid.”

Ise tehtu venitab

Paremini läheb kaubaks väga heas seisukorras korter või kui korter on remontimata, peab hind olema tunduvalt odavam. „Neid kortereid ostavad investeerijad, kes renoveerivad ise korteri, või noored pered, kellel ei jätku raha, et osta väga heas seisukorras korter,” seletab Opermann.

Kinnisvara hinnal hoiab piduri peal asjaolu, et pangast on järjest keerulisem laenu saada. Üsna tihti võib põhjus peituda selles, et inimesed on oma korteris-majas teinud muudatusi, näiteks vaheseinu eemaldanud, katusekatet vahetanud või paigaldanud õhksoojuspumba, aga dokumendid on korda ajamata.