Mopeedautod annavad maainimesele liikumisvabadust

Väätsal elav Loore Sammul sai mopeedauto omanikuks selle aasta veebruaris. Põhjus see, et oli vaja saada liikuma: küll tööle, küll poodidesse.

Mopeedautoga käib Lõõlasse tööle ka Loore Sammuli abikaasa. Auto osteti perre kasutatuna ja remondi pärast suurt väljaminekut pole see nõudnud. Tavamarsruut on Väätsa–Paide–Türi.

Sõidavad kõik

„Mul endal autojuhiluba ei ole, pole kunagi ka olnud,” ütles Sammul. „Küll aga läbisin paar aastat tagasi enne mopeedauto muretsemist autokoolis liikluse teoreetilise osa. Minu eesmärk ei olnud autojuhiluba, vaid just seesama teoreetiline osa. Ilma selleta poleks vist küll julgenud mopeedautoga liiklusesse minna. Kui sa ikka ei tea, kellele ristmikul peab teed andma, siis on hull lugu küll,” arutles ta.

Loore Sammuli mopeedautoga saab sõita kaks inimest: juht ja kaassõitja. Kohas, kus oleme harjunud nägema tagumisi istmeid, valitseb tühjus, ja seda ruumi kasutab Sammul näiteks poekottide vedamiseks, nagu ta Paide Maksimarketist väljununa edukalt demonstreerib.

Mopeedauto on hea liiklusvahend ja seda ennekõike seetõttu, et erinevalt kaherattalisest mopeedist on sel katus, samuti läheb sõiduk talvel soojaks ja suvel annab jahutust. Sammuli mopeedautost ei puudu ka luksuslisa – makk. Pedaale on kaks: pidur ja gaas, käigukast töötab automaatkasti põhimõttel.

Ülevaatust sel pisikesel masinal olema ei pea, kindlustus aga küll.

Pigem aeglased

Liikluspolitseinik, Pärnu politseijaoskonna välijuht Ivo Haav tunnistas, et mopeedautod jäävad silma, seda just maanteeliikluses ja oma väikese kiiruse tõttu. „Maanteel liikuvad mopeedautod tekitavad enda taha autokolonne, teised juhid hakkavad neist mööda suruma ja möödasõit on teadagi mis: kõige ohtlikum manööver meie liikluses,” selgitas ta.

Liiklusseaduse järgi on mopeed kahe- või kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on üle 25, kuid mitte üle 45 kilomeetri tunnis ja mille töömaht sädesüütega sisepõlemismootori korral ei ületa 50 kuupsentimeetrit. Mopeediks loetakse ka eelnimetatud tingimustele vastavat kerget neljarattalist mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 350 kilogrammi.

See tähendab, et kõik ülejäänud maanteel liikuvad sõidukid on mopeedautost üldjuhul kiiremad.

Haav lisas, et tihti ei ole mopeedautodega sõitjad nii kogenud liiklejad, et oskaksid maanteel teistega arvestada. „Selle asemel et tee ääres sõita, kiputakse liiklema pigem keset sõidurada. Sõiduvahend ise – mis sest, et mopeedauto – on oma suuruselt pisema tavaauto mõõtu ehk võtab ruumi sama palju kui auto, aga aeglane liikumiskiirus on see, mis tekitab probleeme.”

Halvustavat või ülbet suhtumist Loore Sammul liikluses kogenud ei ole. „Ütleme, et mul on vaja sõita Türile. Kui ma näen, et minu taha on kogunenud autod, siis tõmban tee paremasse serva ja lasen kiiremini liikujad sujuvalt mööda.”