Virtsus valmivad viisakad aknad

Valiku teeb klient kolme näitaja põhjal: kvaliteet, hind ja tähtaeg. „Aga hinnapakkumiste arv on ikkagi seitse-kaheksa korda suurem, kui reaalselt tellimusi tuleb. Õnneks on tänu programmidele pakkumiste koostamine üsna lihtsaks läinud,” kiidab Kivisalu.

Arvamus, et enamik vanu nõukogudeaegseid aknaid on uute vastu välja vahetatud, ei vasta tõele. „Meie tootmine kasvas esimesel neljal aastal jõudsalt, masu ajal oli meilgi tellimusi hõredalt. On neid, kes soojustavad näiteks KredExi toel maja ja vahetavad kehvasti sooja pidavad aknad välja. Isegi paarkümmend aastat tagasi paigaldatud plastaknaid vahetatakse uute vastu. Muutunud on nii profiilid kui ka klaaspaketid – ikka parema sooja- ja mürapidavuse suunas. Aknad on paksemad, toekamad, materjal keskkonnasäästlikum. Tööd jätkub,” räägib Idvani.

Kivisalule ja Idvanile on vastukarva mitme konkurendi reklaamistrateegia, kus kliente meelitatakse ebareaalse kuni 70protsendilise soodustusega. „See ei vasta tõele, aga sageli toimib. Klient ei viitsi süveneda ja lasebki end tüssata. Tegelikult pole mingit märkimisväärset soodustust. Kui tootja annaks päriselt nii palju hinnas alla, maksaks ta ju peale. Juba materjali hind ei luba seda teha. Soovitame säärase hüper-super sooduspakkumise kõrvale võtta meie või mõne teise aknatootja ilma igasuguse hinnaalanduseta pakkumised, võrrelda ja siis otsustada.”

Toota on lihtsam kui müüa

Kvaliteetaken suudaks tootmist kasvatada. „Kui masinad ja spetsialistid olemas, siis aknatootmine pole mingi probleem, vajadusel saab ruume juurde ehitada, töötada mitmes vahetuses või seadmeid juurde hankida, keerulisem on logistika ja turundus. Suured Euroopa aknatehased toodavad üle tuhande akna päevas ja otseselt tootmisega tegeleb seal tõenäoliselt vaid kolmandik või neljandik töötajatest, kõik ülejäänud on teenindav personal,” teab Kivisalu.

Kvaliteetaknal on esindus Rakveres, Kuressaares, Pärnus ja Viljandis, edasimüüjad Märjamaal, Tartus ja Paides, Tallinnas tegutsevad projektijuhid.

Varem sagedane halvustav või üleolev suhtumine plastaknasse on kahanenud. „Eks see maitse ja rahakoti asi ole. Praktilisuse poolest on plastaken kindel valik, hinna ja kvaliteedi suhte poolest kõige mõistlikum, hooldada on lihtne. Õige paigalduse ja hoolduse korral kestab kvaliteetne plastaken oma pool sajandit,” räägib Idvani.

Ettevõtte tuleviku kohta ütlevad juhid, et mõtteid on mitmeid, aga neist on vara rääkida. Pidevalt lisandub uusi tooteid. „Kalleid lahendusi on turul palju, näiteks kardinad, mis liiguvad päikesega ise ette, aga välismaistelt koostööpartneritelt ootame ennekõike mõistliku hinnaga uusi tooteid. Aga nii või teisiti, juba oma nimest lähtuvalt peame meie rõhuma kvaliteedile. Kui kvaliteet on aus, siis firma kestab.”