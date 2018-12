Eraisikud saavad toetust ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Mõnevõrra teeb praegu muret ehitushindade tõus, kuid üldiselt toimib see meede päris hästi. Kogu eelarve oli 14 miljonit eurot ja see oli mõeldud 52 lasteaia peale üle terve Eesti. Lõpetatud on tööd kahes kohas – Tiheda lasteaias Jõgevamaal ja Vinni lasteaias Lääne-Virumaal, kuid lähiajal on valmimas teisigi. Kõigepealt tehakse energiaaudit, millest selgub, kus on kadu kõige suurem ja millist süsteemi tuleks uuendada. Lisaks energia kokkuhoiule saavad lasteaia töötajad ja lapsed selle tulemusena endale soojemad ja parema õhuga ruumid. Enamasti hõlmab see ka valgustuse väljavahetamist tänapäevasema vastu.

Üks peamisi valdkondi, mida toetate, on seotud taastuvenergiaga. Kui suured need summad on?

Oleme palju toetanud hakkpuidul töötavate katlamajade rajamist, samuti küttetorustike soojalekete vähendamist ja uute kaugküttesüsteemide rajamist. Üks oluline teema on alternatiivkütus transpordis. Pärnu linnas on biometaanile üle läinud juba 18 linnaliinibussi, sama plaanib sealne maakond. Pärnu on eeskujuks, kindlasti tulevad teised maakonnad riburada pidi järele. Hea näide on Viljandimaal Koskveres Mangeni farmi lüpsilehmad, kelle lägast, silost ja sõnnikust toodetakse Siimani biometaanijaamas rohegaas, mis tarbitakse sada protsenti Eesti transpordis.

Peale keskkonnasäästmise toetame kaudselt maaettevõtlust, mis on meile väga oluline. Näiteks on meil ettevõtete ressursitõhususe meede, mille kaudu läks üsna suur toetus, üle kahe miljoni euro, Tartumaale Luunja valda Palmako liimpuidutehasele, mille tsehhis võeti kasutusele innovaatiline tootmisliin. Sellisel juhul tehakse enne alati ressursiaudit ja oleme ise ka aidanud audiitoreid välja õpetada.

Toetame ka jäätmete uuesti ringlusse minekut, sealhulgas jäätmejaamade rajamist, samuti ohtlike jäätmete kogumisringide käivitamist. Eks see kõik aitab peale keskkonna puhtamaks muutmise edendada ka maapiirkondade ettevõtlust ja luua uusi töökohti.

Ressursitõhususe investeeringute väikeprojektide kohta tooksin esile, et neid soovime menetleda võimalikult kiiresti. Otsuseni jõuame 20 päevaga, tavaliselt on suurprojektide puhul selleks aega kuni 60 päeva. Mõistagi peab kontroll olema siiski piisavalt põhjalik, et oleks tagatud toetusraha sihipärane kasutamine.

Millised vahendid KIKi kasutuses üldse on, millist raha ja kui palju keskkonnaprojektidele jagada saate?

Kõigepealt räägime Euroopa Liidu toetustest ehk struktuurivahendidest, aga meie kasutada on ka siseriikliku keskkonnaprogrammi vahendid, mis tulevad Keskkonnaministeeriumi kaudu riigieelarvest. Kolmandaks saame keskkonna parandamiseks vahendeid heitmekaubanduse kauplemise süsteemist ehk süsihappegaasi kvootide müügist. Varem tegelesid meil nende rahastusallikatega kaks eraldi üksust, nüüd on need efektiivsuse, kokkuhoiu, valdkonnastumise ja sünergia eesmärgil ühendatud.

KIKi kaheksateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme toetanud ligi 20 000 keskkonnaprojekti. Aastail 2014–2020 oleme struktuurivahendite ja heitmekaubanduse kauplemissüsteemi vahenditest rahastanud 1475 projekti kokku 316 miljoni euroga. Keskkonnaprogrammist oleme aastail 2014–2018 rahastanud 4227 projekti ligemale 165 miljoni euro eest.

Kui palju teil tööjõudu on? Kas KIK on üle Eesti esindatud?

Üle Eesti on meil viis regiooni ja sealsed inimesed teevad lisaks igapäevasele projektitööle vajadusel paikvaatlusi ehk järelevalvet kohtades, kuhu meie kaudu avalik raha on läinud. Kokku on töötajaid 60, neist põhiosa moodustavad projektide koordinaatorid, kes suhtlevadki toetuse saajatega ja selgitavad neile vahel keerukana tunduvaid dokumente ja seadusi lihtsas keeles lahti.

Samuti aitavad meie spetsialistid projektide koostamisel ja elluviimisel. Peale selle veame põhikoolilastele mõeldud keskkonnateemalist videokonkurssi Mini Negavatt ja 18–30aastastele mõeldud nutikate ressursisäästuideede konkurssi Negavatt. Meie töötajad on enamasti kõrgema haridusega, suur osa neist loodusteaduste kallakuga oma ala asjatundjad, kes saavad töö eest väärilist tasu.

Mõned keskkonnaprogrammist toetatud projektid

Ühisvee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine Kaarepere külas Jõgevamaal ja Ubja külas Lääne-Virumaal

Audru osavalla ja Raplamaa elanike ohtlike jäätmete kogumisringid

Võru vallas Raistes endise põllumajandushoone lammutamine, Viljandimaal Marna külas 85 tonni vana väetise kõrvaldamine

Emumäe matkaradade rekonstrueerimine, Kärstna mõisa rahula kiviaia restaureerimine

Soome lahe veealuse müra uuring, Haapsalu linnale niiduk Tagalahe meretaimestiku niitmiseks

Eistvere järve ujuvsilla ja Emajõe kallasraja rajamine

E-Piima biokatlamaja Järva-Jaanis, Aegviidu biokatlamaja

Käva 2 kaevanduse sissevarisenud surfiava korrastamine Ida-Virumaal

Palade Loodushariduskeskuse kiviminäitus Hiiumaal

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu Puuinfo projekt