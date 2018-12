Toril tutvustati esimest restaureeritud talli

„Mul on hea meel, et pikk ootamine on läbi ja saame tutvustada esimest korrastatud tallihoonet Tori Hobusekasvanduses,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

„Siit saame hoogsalt edasi liikuda, et taastada Tori Hobusekasvanduse endine hiilgus ning säilitada juba 162 aastat kestnud hobumajanduse ajalugu. Tori Hobusekasvandus on Eesti loomakasvatus- ja hobumajandussektori jaoks väga oluline – seda ka valitsuse arvates, keda tahan tänada tehtud heade otsuste eest."

Tori Hobusekasvandus kuulub SA Eesti Maaelumuuseumid koosseisu. Lähiaastatel on plaanis korda teha kogu Tori Hobusekasvanduse kompleks, sealhulgas rajada ka uus taristu. Sellest peaks saama rahvusvaheliselt tuntud hobumajanduskeskus. Sihtasutus ei tule hobusekasvatajatega konkureerima, vaid pakub läbi taristu hobumajandussektorile võimalusi arenguks.

Toril restaureeritud tallihoone nr 6. FOTO: Kertu Kärk

„Tallihoone projekteerimistööd said alguse juba eelmisel aastal, täna saame olla tunnistajateks suure töö tulemusele,“ ütles SA Eesti Maaelumuuseumid juhatuse liige Merli Sild.

„Kuna tegemist on ehitismälestisega, on nii projekteerimisel kui ka ehitustööde käigus arvestatud muinsuskaitse eritingimustega ning kogu objektiga seonduv tegevus on kooskõlastatud Muinsuskaitseametiga.“

Restaureeritud tallihoone on kavandatud märatalliks. Kuna Tori hobusetallide kompleks on avatud turistidele, siis on hoone põhikorrusel tagatud ka puuetega inimeste liikumisvõimalus.