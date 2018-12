Uuring: Eesti päritolu mett eksporditakse vähestesse riikidesse

Maaeluminister Tarmo Tamm ütles oma avasõnades, et mesindus on Eesti maaelu lahutamatu osa: „Mee tootmine annab mesinikele sissetulekut ja mesilastel on oluline roll aia- ja põllukultuuride tolmeldamisel.“

„Tutvusin põgusalt uuringuga ja vaatasin, millised on mesinike ootused riigile. Riigipoolse panusena sooviti eelkõige mesilasperede pidamise toetuse kehtestamist. Mul on väga hea meel, et järgmisest aastast me selle toetuse esmakordselt ka kehtestame – riigieelarves on selleks raha olemas,“ lisas minister Tamm.