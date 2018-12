Pika elueaga puidutooted aitavad kliimamuutuse mõjudega toime tulla

Doktorant Gediminas Jasinevičius Ida- Soome Ülikoolist uuris, kuidas puidu kasutamine saab kaasa aidata kliimamuutuste negatiivsete tagajärgedega võitlemisel. Seni on tehtud hulgaliselt uurimistöid metsade kohta, kuid vähe on uuritud puidutoodete rolli. Teadustöös leidis kinnitust, et päästvaks abinõuks on pika kasutuseaga puidutoodete kasutamine.