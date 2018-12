Erametsaliit poliitikutele: ärge tehke otsuseid enne metsanduse arengukava valmimist

Eesti Erametsaliidu volinikud pöördusid Riigikogusse kandideerivate erakondade poole. Teiste mõtete seas teatas liit, et metsaomaniku maksustamine peab olema lihtne ja õiglane, mis säilitaks motivatsiooni ka omanikuks jääda. Samuti tuletas meelde, et ettevalmistamisel on Metsanduse arengukava kuni aastani 2030, mistõttu ei tohiks tehke metsandusse puutuvaid otsuseid teha enne arengukava valmimist.