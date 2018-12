Magus hurmaa toidab südant

Poes võib hurmaad müügil näha ka muude nimetuste all: diospüür, persimon, jaapani aprikoos, jaapani kakiploom, hiina datliploom, käki, šaron või hiina küdoonia. Vanemates eestikeelsetes kokaraamatutes võime seda imelist puuvilja enim kohata kakiploomi nime all.

Hurmaa päritolumaa on Indo-Hiina subtroopika. Hurmaa viljad olid eelajaloolisel ajal tähtis toiduallikas Hiinas, Koreas ja Jaapanis. Looduslikult kasvab taim subtroopilistes Hiina metsades ja selle vilju on esmakordselt kirjeldatud umbes aastal 2000 eKr. Hurmaa esimesed kultuursordid pärinevad 5. või 6. sajandist. Tänapäeval tuntakse üle 2000 hurmaasordi.

Hurmaad ostes jälgi, et see oleks ümmargune ja priske, sileda ja läikiva pinnaga. Ära osta vilju, millel on plekid või armid, koor mõranenud või lehed vilja tipus puudu. Soovitatav on valida kõva pinnaga hurmaa ja lasta sel toatemperatuuril paar päeva küpseda. Täisküpsuse tunnus on klaasjalt läikiv viljasisu.