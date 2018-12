Kuidas jõulupuud õigesti kohelda

Kui kuusele saab majas kohta valida, võiks see olla jahedam ruum, kindlasti mitte päris vastu radiaatorit, ahju või põrandaküttega põranda peal – nii säilib puu kindlasti kauem värskena. „Kui pole võimalik valida ja toas on põrandaküte, siis on mõistlik osta kuuse asemel hoopis nulg, see ei hakka hiljem okkaid pudistama,” soovitab Haak.