Ettevõtlikud naised tõid unustatud küladesse joogatrennid

Iseendale pühendumine

Miks aga üldse jooga?

Kristi Kirss selgitas, et jooga ühendab füüsilise ja vaimse poole. „Joogaga tegeledes saad juurde nii füüsilist tugevust kui olla kontaktis oma keha ja meelega,ˮ arutles ta. „Mis kõige parem, joogatundidest saadud teadmised saab võtta igapäevaellu. Ülemõtlemise vältimine ja kohalolekutunne on vast ühed olulisemad märksõnad.“

Siiski tasub märkida, et suvine pop-up-jooga oli pigem mõeldud intensiivse treeninguna kui süvitsi joogamaailma minekuna. Samas ei tasuks sealt oodata spordisaalidest nähtut. „Kui tavalisel rühmatreeningul näidatakse harjutused ette, sinu osa on need järele teha ja sellega asi suures osas piirdub, siis joogatundides õpetatakse ennekõike endale keskenduma, oma keha jälgima, teadlikult lähenema,ˮ lisas Triin Jalast. „Rühmatreeningutega võrreldes on jooga kindlasti palju personaalsem.ˮ

Välkjooga sai suvega selleks aastaks läbi. Triin Jalast ja Kristi Kirss andsid fännidele teada, et jäid paikseks, koguvad joogatundides käimisega energiat ja annavad kumbki oma joogatreeninguid.

Järgmise aasta suvel võiks pop-up-jooga tuur taas toimuda juba nii, et asjaosalistel on huvilistele välja jagada ka joogatunniks vajalik varustus. Piirkond võiks laieneda, miks ei võiks Põhja-Järvamaast saada Järvamaa, Järvamaast kunagi tulevikus aga Eestimaa.

KOMMENTAAR

Pamela Maran, joogaõpetaja:

Pop-up-teema on minu arust täiesti geniaalne! Hullult kihvt, et nad sellele ideele tulid. Endasse vaatamine muudab inimest ja on kole kahju, et paljud väiksemad kohad jäävad võimalusest ilma puhtalt seetõttu, et pole õpetajat.

Sisult on Triin ja Kristi teadlikkuse saadikud väikekülades ja see on ikka suur õnnistus sadadele inimestele. Ilmselt nad ise ei hooma seda olulisust veel nii hästi.

Vaimsed teemad on üle Eesti väga populaarsed, aga ma tahan sellesse teemasse tuua pigem teaduslikumat lähenemist.

Ma ei lähtu koolitamisel sellest, mida mulle on õpetatud, vaid sellest, mida olen kogenud, mida mu kümned õpilased on kogenud ja mida teadus on kinnitanud.

Kui mõni mu õpilane hakkab rääkima südametšakrast, siis ma küsin: kas sa tead, mida see tähendab? Kas sa oled seda tundnud?

Kui ei, ära räägi. Pole vaja ajada häma ja hirmutada inimesi praktikate juurest ära keerulise ja pseudodiibi jutuga.

Tegelikult on teadus jooga või meelepraktikate taga ülimalt lihtne ja tõhus. Kes isegi ei tea seda tausta, mida räägib teadus, võib aastase praktika peale öelda lihtsalt kogemuse põhjal, et jah, midagi on muutunud.

Kristi Kirss:

Tegelikult on kõigi füüsiliste eneseületuste taga siiski vaimne eneseületus. Ületada laiskus, eemaldada vabandused, hoida järjepidevust ja lihtsalt tegutseda, unustades selle, mis on tulemas.

Eesmärgid on küll head, aga alati ei pea neid seadma. Lihtsalt olla hetkes, anda endast parim, see on oluline ja nii me ka areneme.