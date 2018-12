Külapoodide pidaja: maaelu väljasuretamisotsus on meie endi kätes

Tegelikult ei piirdu Marek Balderi ja Aili Tammlehe Tanksemäe Safferi tegevus vaid Kaalepi ja Albu külapoodide pidamisega. Asjaosalised majandavad ka Albu toiduaidas. See tähendab Albu kooli- ja lasteaialaste toitlustamist, kuid mitte ainult. Toiduaita võib lõunatunnil sisse astuda igaüks, ka ei puudu toitlustusärist toiduringid kohalikesse ettevõtetesse.

Kaheksa töökohta

Inimesi, kellele Marek Balder tööle lõunasöögi toob, on talvehooajal kolme firma jagu, 25–30. „Suvel lõunatajate arv kasvab, siis viin välja ligi 60 portsjonit,ˮ täpsustab ta. „See on meile väga oluline arv eriti suvel, sest kooli siis ju ei ole. Toiduaida töötajate töömaht selle võrra väheneb, kuid õnneks kasvab põllumeeste osa ja see tasandab aasta ära. Teeme ka sünnipäevadeks peolaudu, detsembris läheb väga hästi, kuid jaanuar-veebruar on nutused. See on toitlustuses ja kaubanduseski tavapärane.ˮ

Maapiirkonnas ettevõtjana hakkamasaamine pole Marek Balderi sõnul kerge, kuid nad on siiani toime tulnud ükskõik mis tööga. „See ettevõte on mu põhitöö olnud juba paar viimast aastat ning hetkeseis on selline, et kui kes tahes mu töötajatest haigeks jääks, suudan kõiki asendada,ˮ on ta kindel.

Tanksemäe Saffer annab koos omanikega tööd kaheksale inimesele. Kaupluses on ametis kolm ja toiduaidas samuti kolm inimest.

„Noorte puhul olen märganud suundumust, et inimesed võivad küll maale kolida, kuid see on nende jaoks vaid magala. Nad õpivad ja töötavad mujal ega tarbi kohapealseid teenuseid,ˮ leiab ta. „Mu elukaaslane käib Tallinnas tööl. Ta jõuab koju kell 19 ja hommikul kell kuus jälle stardib. Kui inimene on suure osa ärkvelolekuajast mujal, siis paratamatult ta kohalikku teenust ei tarbi. Kui ma ka ise linnas tööl käisin (Balder on toitlustuses olnud tööl aastaid, pealinnas palgatöölisena), siis eks ma tõin samamoodi toidu sealt. Lihtne ja mugav!ˮ

Kõigele vaatamata näeb Marek Balder elu- ja äritegevust Järvamaal Järva vallas positiivsena. „On juttu olnud sellesama Albu põhikooli väljasuremisest,ˮ sõnab ta. „Inimesed, vaadake peeglisse. Me teeme kõik ise selleks, et kool välja sureks. Ise oleme need, kes viivad lapsed mujale õppima. Kooli, kus on piisavalt õpilasi, ju kinni ei pandaks.ˮ

Vajalikud teenused