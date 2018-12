Külapood sulgeb uksed. Mis saab edasi?

Elva tarbijate ühistu sulgeb uue aasta algul kauplused Annikorus, Nõunis ja Hellenurmes. Põhjuseks see, et pikka aega toimetulekupiiril tegutsenud poodide kahjumid on viimase kahe aastaga mitmekordistunud. Kokku on kolme poe kahjum viimaste aastate jooksul ulatunud üle 100 000 euro, teatas ühistu.

Nõuni kauplus asub Otepäält kaheksa kilomeetri kaugusel. Poo on kohe maantee ääres, kui sõita Tartust talvepealinna.

Kohalikud elanikud räägivad, et eriti just vanemale inimesele on oma küla pood väga vajalik, et söögikraami saaks kodu lähedalt kätte. Samas on ka nii, et kui Otepääl on suur üritus, peatuvad läbisõitjad sageli just Nõunis ja teevad ostud pisipoest. Näiteks Rally Estonia ajal tänavu suvel osteti pood lausa tühjaks!

Muide, Nõuni kaupluse tegevuse jätkamise toetuseks koguti paar aastat tagasi koguni 168 allkirja. Sellest paraku päästeinglit ei saanud.

Üks kuu väikeses kasumis

Elva tarbijate ühistu teatel lõpetab näiteks Nõuni kauplus tänavuse aasta 10 000-eurose kahjumiga, 2017. aastal oli kahjum 10 000 ja 2016. aastal 1400 eurot. Kokku on ühistu toetanud Nõuni kauplust teiste kaupluste arvelt alates 2012. aastast 27 000 euroga. Tänavuse aasta ainukeseks kasumiga kuuks oli juuli, mil kasum oli 167 eurot. Just sel kuul oli Rally Estonia.

Elva tarbijate ühistu juhi Hando Ivaski sõnul on ühistu hoidnud kõnealuseid kauplusi aastaid avatuna nende kahjumist hoolimata. Paari viimase aastaga on aga kahjum kasvanud sedavõrd suureks, et neid ei ole võimalik enam teiste kaupluste kasumi arvelt katta. „Kaupluse sulgemine on iga kaupmehe jaoks kõigist halbadest valikutest viimane. Samas ei tohi me unustada ühistu teisi poode, kuhu tuleb investeerida, et need jätkusuutlikult tegutseksid,ˮ ütles Ivask.

Ta lisas, et nimetatud kolme maakaupluse külastatavus on viimaste aastatega vähenenud ning seda on võimendanud klientide ostuharjumuste muutumine.

„Elu hoidmine igas Eestimaa nurgas toetub kohalike ja ühistu koostööle. See tähendab, et kui kohalikud teevad sisseostud meie poes, saame poodi arendada ja lahti hoida. Kui kohalikud otsustavad muude poodide ja võimaluste kasuks, jääb meil poe arendamise ja avatuna hoidmise võimalusi üha vähemaks,ˮ rääkis Elva tarbijate ühistu juht. „Kindlasti tuleb ostukäitumise juures arvestada veel piirikaubanduse mõju. Varemgi kahjumit tootnud poed kannatavad selle tõttu rohkem.ˮ

Koos sisustusega tasuta rendile

Novembris, kui Elva tarbijate ühistu teatas maakaupluste sulgemisest, ütles ühistu juht ka, et on alustanud läbirääkimisi kohaliku omavalitsusega. Eesmärk: anda kaupluste ruumid soodustingimustel kasutamiseks kohalikule kogukonnale soovi korral kauplusega jätkamiseks. Kohtumised toimusid piirkondades, kus poed kinni lähevad.

„Kohtumiste eesmärk oli leida kogukonnas hakkajaid inimesi, kes on valmis kauplusega jätkama,“ ütles Hando Ivask. „Koos otsime lahendusi. Peamine on, et keegi peale poe sulgemist hätta ei jääks. Sellel hoiab silma peal valla sotsiaalteenistus. Huvilisi kõigi kolme kaupluse osas on, loodan positiivset lahendust.ˮ

Elva tarbijate ühistu annab kõik kolm kauplust koos sisustusega tasuta rendile. Pakkumine ei kehti teistele kaubanduskettidele.

Elva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ütles, et võimalike huvilistega suhtleb otse Elva tarbijate ühistu. „Loodame väga, et leidub huvilisi, kes sooviksid Annikoru ja Hellenurme poe eestvedamise üle võtta,ˮ märkis ta.

„Omavalitsustel on siinjuures eelkõige toetav ja nõustav funktsioon. Saame parandada infovahetust ettevõtja, kogukonna ja omavalitsuse vahel. Näiteks korraldasime koostöös Elva tarbijate ühistuga võimalike huviliste leidmiseks ning kohaliku kogukonna informeerimiseks kohtumised-arutelud Annikoru ja Hellenurme kogukonnaga,ˮ rääkis Vuks, kelle sõnul on vald kindlasti ka tulevikus abiks ettevõtjate nõustamisel – Elva vallas toimib muu hulgas ettevõtlushuvilisi ja ettevõtjaid koondav mentorklubi. „Kindlasti on väikepoode silmas pidades oluline, et kohalikud elanikud mõistaksid, et nende igapäevane ostukäitumine mõjutab poodide püsimajäämist ka tulevikus.ˮ