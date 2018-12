Pruulius proovib peedist õlut teha

Praeguseks on Karus Pruuliuse õllekojas turukõlblikuks saanud viis õlut ja kuues on sellele juba üpris lähedal.

Veerand sajandit IT valdkonnas töötanud Alo Karus on õllepruulimise vastu huvi tundnud vaat et lapsepõlvest alates ja on oma märkmeraamatusse tähendanud, et on teinud umbes paarsada erinevat pruuli.