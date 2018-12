Eesti ilm soojeneb maailma keskmisest kiiremini

Kui lühiajaline prognoos on meil juba väga täpne ja selle täituvus 98 protsenti, siis mitte keegi ei oska öelda, milline ilm on täna 30 aasta pärast. Küll aga saab prognoosida keskmist ilma.

Ilmaandmed näitavad, et Eestis on soojenemine olnud suurem kui globaalne keskmine.

Aastatel 1966–2010 on keskmine õhutemperatuur tõusnud kõikides Eesti vaatlusjaamades. Aasta keskmine temperatuur on tõusnud 1,6–2 kraadi, kõige enam jaanuaris – üle viie kraadi. 20. sajandi teises pooles toimus suurim soojenemine veebruaris ja märtsis.

Sademete hulk on viimase 45 aasta jooksul samuti pisut suurenenud, ehkki ebaühtlaselt – kõige rohkem on kasvanud sademete hulk jaanuaris ja juunis, vähenenud aga aprillis ja septembris.

Inimesed märkavad vast kõige enam seda, et suurenenud on ekstreemsete päevade arv. Vaatlusandmete põhjal on aastatega kasvanud nii kuivade kui ka vihmaste päevade koguarv.

Mõlemal juhul liigume ikkagi kliima soojenemise suunas. Kui Eesti alal on kliima kiiremini soojenenud kui maailmas keskmiselt, siis sama tendents võib jätkuda: talved soojenevad, sajab vähem lund ja lumevaba märts on soojem. Kindlasti tuleb vahele ka lumiseid ja väga lumiseid talvi.

Soojenevad just talve- ja kevadkuud, väiksemat temperatuuritõusu on oodata suvel, aga kaugemas perspektiivis soojenevad ka suved. Tulevikus kujuneb meil välja veel suurem erinevus maismaa ja merealade vahel. Mida kaugemasse tulevikku vaadata, seda rohkem erineb ilm sisemaal ja mere ääres.

Kui temperatuur on suhteliselt kindlalt prognoositav, siis teine lugu on sademetega. Mitmed mudelid näitavad tulevikku ses suhtes isemoodi, küll aga on tõenäoline, et sademeidki on rohkem tulemas. Talve- ja kevadkuudel on maismaal ohtramalt sademeid, suvel mere kohal.