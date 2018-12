Uuenenud Selja farmis jagub kohti 1200 lüpsilehmale

Estover OÜ tegevjuht Hanes Prits räägib, et 2017. aastal soetatud Selja ja Piistaoja farmid lasevad Estoveril oma tootmist laiendada ja tagada tooraine kvaliteet. “Me valmistame oma toodangut vaid eestimaisest piimast, siinne kliima on piima tootmiseks suurepärane ja eriti sobilik on selleks Pärnu piirkond,” sõnas ta.