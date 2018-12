Veeteede Amet avastas tänavu Eesti vetest 18 vrakki

Veeteede Ameti andmebaasis on tänase seisuga kokku 531 vrakki. Väling tõdes, et kuna ligi kolmandik Eesti vetest on veel täielikult üle mõõdistamata, siis on kindlasti veel palju leidmata või üle mõõdistamata vrakke. „Navigatsioonikaartidele saab kanda vaid mõõdistatud vrakid või siis need, mis on pärit vanematelt kaartidelt,“ lisas ta.