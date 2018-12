Keskkonnakomisjoni esimees: karusnaha tootmine ei ole inimese eluks oluline tööstusharu

„Minul on karusloomakasvatuste tuleviku küsimuses selge isiklik hoiak, mis on diskussioonide käigus vaid süvenenud – 21. sajandi Eestisse, meie kombe- ja väärtusruumi ei sobi loomade kasvatamine ja hukkamine vaid selleks, et nülgida neilt nahk,“ rõhutas Vakra.

Keskkonnakomisjon tutvub kohapeal olukorraga, sest endiselt on tulnud teateid, et jätkuvalt ei suudeta Eestis tegutsevates karusloomakasvandustes täita isegi intensiivpidamise tingimustele vastavaid nõudeid.

Ta lisas, et karusloomakasvatajatele on mõistlik kehtestada üleminekuaeg oma tegevuse lõpetamiseks. Peab olema piisav üleminekuaeg, et Eestis karusloomakasvatusega seotud sadakond inimest leiaks uue töökoha või läbiks ümberõppe ja et ettevõtjad leiaksid uusi väljakutseid. Seepärast võiks olla, et enne 2019. aasta 1. juunit välja antud tegevusload mingi ja kähriku tehistingimustes pidamiseks kehtivad näiteks kuni 2024. aasta 31. maini.