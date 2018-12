Kaevuomanikel on võimalus kontrollida oma joogivee kvaliteeti

„Kutsume endast märku andma eelkõige neid hajaasustuses elavaid inimesi, kes kasutavad joogivee saamiseks salvkaevusid, kuna just sellist tüüpi kaevude kohta puudub täpsem informatsioon,” sõnas Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ projektijuht Vallo Kõrgmaa.

Ta täpsustas, et uuringusse soovitakse kaasata salvkaevude ja puurkaevude omanikke võrdselt. Samuti on eelneva kokkuleppe saavutamisel võimalik kooskõlastada proovivõtuaegu. Proovivõtuga soovitakse alustada järgmise aasta veebruaris, kuid selleks, et oma tööd paremini korraldada, palub Eesti Keskkonnauuringute Keskus inimestel, kes oma joogivee kvaliteedi vastu huvi tunnevad, endast juba praegu teada anda.