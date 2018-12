Lambakasvatus tasub end ära vaid pärandkooslustel

Ettevõtte toimetuleku mõttes on suur vahe, kas sulle makstakse 100 ha karjatamise eest 2500 eurot või 25 000 eurot. “Kui iga aasta maksime 15-20 000 eurot ärile peale, siis lõpuks mõtled, et miks ma seda teen,” räägib Kaljo Rand, kes 250-eurose hektarimakse korral poleks kindlasti lõpetanud.

Ta kõneleb, et Eesti lambakasvatajad saavad välismaale müües eluskaalu kilo eest alla 2 euro. “See on väga nukker, Euroopas alla 4 euro kilo seda äri ei tehta,” kinnitab ta. Süüdistada pole aga kedagi, sest erinevalt mitmest teisest Eesti põllumajandussektorist on lambakasvatajate koostöövaim nadivõitu.