Kihnu tuletorn avati rahvapeoga

Tuletornid Eestis

Eestis on kokku 41 töötavat tuletorni, millest osa on arhitektuurimälestised ja enamus ka tuletornihuviliste matkajate lemmiksihtkohad.

Ametil on tavapäraselt kasutada tuletornide-tulepaakide rekonstrueerimiseks aastas suurusjärgus 350 000 – 400 000 eurot. Tänavusel juubeliaastal eraldati ametile riigieelarvest täiendavalt 1,5 miljonit eurot, et rekonstrueerida 5 tuletorni: Kihnu, Vilsandi, Ruhnu, Tallinna sihi alumine ja Narva-Jõesuu tuletorn. Selgus aga, et selle täiendava finantseeringu eest suudetakse rekonstrueerida vaid Kihnu ja Vilsandi tuletorn ning tellida rekonstrueerimisprojektid Tallinna sihi alumisele ja Ruhnu tuletornile, Narva-Jõesuu tuletorni jaoks raha ei jätku.

Amet on koostöös lepingupartneritega praeguseks avanud 10 tuletorni (Kõpu, Tahkuna, Ristna, Kihnu, Ruhnu, Vormsi, Pakri, Suurupi ülemise ja alumise ning Sõrve). 2019. aastal ootavad avamist Naissaare ja Osmussaare tuletorn. Rekonstrueerimise eelisjärjekorras on olnud need tuletornid, mida on võimalik pärast ka laiemalt kasutada ehk avalikkusele külastamiseks avada.