Hüüru külakõrtsis saab talvelgi enda püütud kala süüa

Suvel on mõnus väljas terrassil istuda, veevulinat kuulata ja vaadata, kuidas grillmeister siinsamas sinu silme all kalast erinevaid roogasid teeb. Ümbritsev loodus ja sajandeid vana veskihoone on omaette suur väärtus. Eks suvel tulebki taolisel söögikohal koguda rasva talveks, mil teenistus mitu korda väiksem. Kuni vähegi võimalik, tahetakse kohta ikka kogu aasta lahti hoida.

Hüüru Veskil on veel ühe asjaga vedanud. Nimelt usuvad omanikud, et neil käib majas külas vana omanik, kes siin kunagi õnnetult surma sai. Kirsti abikaasa on veskis ööbides samme kuulnud, aga kokkupuude vaimuga on olnud pea kõigil töötajail, kes on vana mehe kohaolekut igaüks omamoodi tunnetanud.

Muret teevad nii korralike töötajate puudus kui ülbe klient

On teada asi, et toitlustuskohad vaevlevad töötegijate puuduses. Ka atraktiivne Hüüru Veski vaevleb selle häda käes. Hetkel on puudu kolm teenindajat. Kui sotsiaalmeedias kõlab süüdistusi stiilis, et Eesti omanikud on orjapidajad ja palka ei maksa, siis on tööandjatelgi töövõtjatega väga halbu kogemusi. On üsna tavaline, et inimene ei ilmu kokkulepitud ajal töövestlusele isegi siis, kui on enne talle sõnum saadetud. Sageli puudub elementaarne viisakus. Normaalne pole seegi, et suvel ilusa ilmaga tuleb mitu töötajat korraga vaba päeva küsima. Neid ei huvita, kuidas töö tehtud saab ja omanik ei saa midagi teha. Ühtpidi on Tallinna ja Keila vahel paiknemine hea, teisalt tuleb Hüürule ikkagi bussiga sõita, kuigi tööandja selle kinni maksab. Teisalt on suurtes keskustes ka töökoha valik palju laiem.

Elus aitab püsida see, et perefirmas tehakse väga palju oma jõududega ära. Tööd tehakse koos abikaasaga. Pere kolmest lapsest vanim käib juba suvel kiirel ajal abiks. Isa Arno enam nii palju kaasa ei löö kui algusaegadel, kuid on alati olemas, kui midagi otsustada tarvis. Perenaine täidab auke kõikjal, kus vaja – keedab, küpsetab, valab, koristab, riisub lehti ja mis kõike veel. „Kui keegi oleks 15 aasta eest öelnud, mis mind eest ootab, siis ma poleks siia lähedalegi tulnud, aga nüüd pole enam kuhugi põgeneda,” ütleb ta. Selge see, et kellast kellani palgatöö oleks palju kergem. Ta on, muide, läinud töölt otse sünnitusmajja ja sünnitusmajast otse tööle tulnud. Lapsed on sageli tööl kaasas olnud, ehkki neid tuleb veekogu läheduse pärast siin hoolega valvata.