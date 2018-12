Kui suvila või maakodu aed jääb talveks omapead

Õrnemad okaspuud on kindlam juba enne külmi (külm teeb oksad rabedaks) kinni siduda. Selleks sobib vähemärgatav tume nöör, hea veniva ja parajalt tugeva sideme saab kantud sukkpükstest – aias, kus talvel ei käi, ei häiri see abivahend kedagi. Kitsaks sambaks sirguval puul suruge püstisi oksi üles, kinnitage side maapinna lähedal tüve ümber ja kerige siis see spiraalina puu latva ja alla tagasi. Kindlam on siduda tihedalt, nii et nööriring jookseb u 15 cm tagant. Elupuukerale tehke peale mitu sidemeringi.

Kui külmaga enam siduda ei saa, siis mõne väikese talveõrna puukese kohale võib hõreda püstkojana sättida tokid ja siduda nende külge (tüügas ülespoole) kuuseoksad, need kaitsevad ka ereda varakevadise päikese eest.

Et roomava kadaka, mägimänni ja teiste oksad talvel maa külge ei jäätuks, sättige nende alla mõni lauajupp või kuuseoks, liigveel ei lase taime alla koguneda ja jäätuda sinna puistatud kruus või multšiks sätitud kivikesed.

Varjutuskangas, tüvekaitsed ja haisvad peletid

Kui enne kevadet aeda ei lähe, tuleb nüüd mõelda, kuidas igihaljaid taimi (pukspuu, rododendron, mahoonia, kanarbikusordid, Fortune’i kikkapuu, kanada kuusk ‘Conica’ ja teised) kaitsta kevadtalvise päikesepõletuse eest. Seegi oht on suurem tuulises paigas. Hästi tundlikud on päevasooja ja öise pakase vaheldumise suhtes okaspuuhakatised.

Jälle on abi kuuseokstest. Kiviktaimlas võiks need kividele toetada või tüükaga mulda suruda, et lumi neid padjandtaimedele päris peale ei vajutaks.

Rododendronid on mul juba nii kõrged, et neid enam kuuseokstega kaitsta ei saa. Nende ette sätin varjava sirmina rohelise võrkja koega plastmaterjalist varjutuskanga, mis on nööridega seotud suurte mändide külge. Varjutuskangast on müügil mitmes laiuses ja tiheduses. Ümber taime võib sättida ka varjutuskangast moodustatud koti, aga seda peaks siis alt toetama tugikarkass, et taime ja kanga vahele jääks õhuruumi.

Suured temperatuurikõikumised on ohtlikud ka noortele õhukese koorega viljapuudele, sest puukoor võib lõheneda. Selle vastu aitab, kui tüved mõnel kuival plusskraadidega päeval tüvevalgendi või oma segatud lubjapiimaga üle pintseldada. Vihma ja sulailmaga tuleb valge kaitsekiht kergesti maha. Kui lupjamist talvel korrata ei saa, mähkige õrnade tüvede ja alumiste okste ümber parem jõupaberiribadest spiraal, kotiriie või midagi muud või pange tüvele heledad plastikust kaitsespiraalid. Tumedat materjali ärge kasutage, sest selle all läheb päikese käes väga palavaks.

Jäneste hammaste eest kaitsevad viljapuid ka tüve ümber seotud kuuseoksad. Hiired võivad isegi hullemat kahju teha kui jänesed. Kui jänese hammaste alt jääb puule laiguti alles koort, koorealust niint ja kambiumi, siis võib puu haava ise kinni kasvatada. Hiired närivad puu juurekaela kohalt tihti täitsa paljaks, puu kuivab ja hukkub. Kuuseoksi või männikäbisid võib laotada ka ümber puu. Et plastist kaitsepiraal või kaela ja põhjata ning küljelt lõhki lõigatud ja tüve ümber sätitud plastpudel hiiri juurekaela kallale ei laseks, tuleb selle alumine ots juba enne külmi maasse suruda.

Hiirte ja jäneste peletuseks on tüvesid üle tõmmatud omatehtud segudega, kus oli 90 osa savi, 9 osa tsinkfosfiidi ja 1 osa silkaatliimi või võrdses koguses savi ja veiserooja.

Metsa ääres võib aeda tükkida ka metskitsi või põtru. Neid saab aias viljapuudest, dekoratiivtaimedest, vaarikaist, maasikaist ja muust eemale peletada haisva verejahul põhineva vahendiga Plantskydd.