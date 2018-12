Tervisetegu anti elus totaalse kannapöörde teinud ärimehele

Reimo Lilienthal, kui te Tallinnas edukalt tegutsenud ärimehena ostsite 2014. aasta lõpus Kesk-Eestisse ligi 400 aasta vanuse lagunenud Kirna mõisa, tundus see paljudele üsna mõistetamatu ja, mis seal salata, ka kahtlane. Nüüd olete mõisas tegutsenud neli aastat ja sel suvel kuidagi eriliselt laialt suunanud ettevõtmisi inimeste terviseteadlikkuse tõstmisele. Teid on nomineeritud Põhja-Eesti aasta atraktiivse turismiprojekti kategoorias. Eelmisel nädalal Järvamaa Tervisefoorumil sai teie tegevus tiitli „Järvamaa terviseteguˮ. Lisaks on Eesti ametlik turismiinfoportaal Puhka Eestis valinud Kirna mõisa Eesti kümne kõige põnevama paiga hulka, ning 2018. aastal kümne kõige ainukordsema paiga hulka.

Kust tuli teil tahtmine osta mõis Kesk-Eestisse?

Sellist tahtmist pole kunagi tulnud. Eksärimehena olen analüütiline ja oskan kalkuleerida, äriplaani teha, kulud-tulud tabelisse lüüa ja vaadata, mis on mõistlik ja mis ei ole. Äriliselt puudub Kirna mõisa ostuks igasugune mõte. Sellepärast ongi paljudel sellest ostust väga raske aru saada. Majanduslikus mõttes ei kannataks seda mõisa osta ka ühe euro eest. Mis tahes mõisahoonet Eestis ei kannata!

Täna aga räägime Kirna mõisast kui erilisest asukohast, mida külastavad inimesed Brasiilia ja Tiibetini välja. Tullakse turismibussidega, ligi 10 000 inimest aastas.

Millal teie pargi avastasite?

2012. aastal, kui muutusin pikselöögi tõttu nii-öelda 180 kraadi. Minu väärtushinnangud, peenmaailmatunnetus ja kõik muu minu sees läbis muutumise. Sattusin esimest korda Kirna mõisa intuitiivteaduste kooli vastuvõtupäeval ning tundsin mõisapargi maagilist mõju enesetundele, erilist rahulolu ja rõõmu. Mõistan inimesi, kes parki igal aastal külastavad. Pargis võid tunda peavalu või ajab iiveldama, oksendamiseni välja. See näitab, et puhastusprotsess hakkas pihta. Pärast mõningast ebamugavust saabuv uus seisund on seda kõike väärt.

Milliseid imelisi tervenemisi olete mõisapargis oma silmaga näinud?

Kirna mõisapargis mina ratastoolist tõusmist pole näinud, kuid teadaolevalt on neid viimase 20 aasta jooksul toimunud. Usun sellistesse tervenemistesse, sest olen mitmest ka ise tagasisidet saanud. Et tervis on nii isiklik teema, ei soovita neid avalikustada. Inimene ei taha naeruvääristamist – seda on veel liiga palju. Kui küsite, kuidas tervenemise fenomen ikkagi töötab, siis ma ei oska seda seletada, aga see töötab sellele vaatamata.

Olete rääkinud oma 180 pöördest elus pärast pikselööki. Kuidas muutus täpsemalt väljendus?

Jah, mu maailmavaate muutus sai ilmselt alguse pikselöögist 14. oktoobril 2011. aastal Vahemerel. Olime üheksakesi jahiga teel Maltale. Kõigil meil oli õnn sellest otsetabamusest ellu jääda ja minu arvates on toimunud muutused meis kõigis.

Olin enne paadunud skeptik ja ratsionalist ehk tavaline Eesti egoistist jõmm, kes uskus ainult fakte ja kelle elu mõtteks oli jõukuse tagaajamine.