Maakari kui killuke pärandkultuuri püsib entusiasmil

Suurimate tõufarmide omanikud on Pärnumaal Sirje Treumuthi eliitklassi Metsapere farm (54 tõuraamatu lehma), Harjumaal Ilse Gošovski eliitklassi Muuluka Farm OÜ (53), Saaremaal Jaan Kiideri Riido talu esimese klassi tõufarm (36). Kahekümnes tõufarmis on 324 tõuraamatu põhiosa lehma – võrreldes eelmise aastaga 41 võrra rohkem.

Maatõug on Eesti rahva aretatud põlistõug, geneetiliselt nudi, väikesekasvuline, poegib kergelt. Täiskasvanud lehm kaalub keskmiselt 500 kilo ja talle kulub elatussööta tunduvalt vähem kui teistele piimaveiste tõugudele, kuid söödaväärindus on samaväärne näiteks eesti punast tõugu veistega.

Maatõugu lehma piimas on rohkem rasva, valku ja süsivesikuid võrreldes holsteiniga. Piim laapub hästi ja toodete, eriti juustu valmistamisel on vaja vähe lisandeid, ent tulemus on tervislikum.

Kalameest rõõmustab, et nii väikesearvulise tõu puhul nagu maakari on teadusliku aretustööga suudetud piimatoodang viia 6000–8000 kiloni aastas. Ta lisab näited: rekordlehm Pipi lüpsis neljandal laktatsioonil 305 päevaga 12 700 kilo piima (omanik Lea Puur Viljandimaal) ning suurima päevatoodangu, 62 kilo andis kuuendal laktatsioonil Pamela (omanik Ilse Gošovski).

„Eesti maatõu omamine ja aretamine on nii hobi kui missioon,ˮ arutleb Kalamees. „Hobi on see kindlasti ühe-kahe looma omanikule, kuid suurema karja omanikud on saanud aru selle töu aretamise ja säilitamise tähtsusest, sest üle saja aasta oma rahva aretatud väärtuslik tõug on ka eneseteadvuse tõstmise väljendus.ˮ