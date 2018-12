Kanepi kandi kaup sai oma märgi

Nüüd saavad Kanepi valla ettevõtted kasutada toodetel nimetatud märki. Logo eesmärk on tutvustada Kanepi valda ja valla territooriumil valmistatavaid tooteid. Märki võib kasutada nii toidu- kui ka tööstuskaupadel.

Märk on tuletatud Kanepi valla vapist, sellel on kohanimest tuletatud sümbol. Logo autor on Kanepi vallas asuva Viia-Jaani labürinditalu peremees Aivar Täpsi.