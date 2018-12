Eestlane õpetab keenialasi kartuleid kasvatama

Rosenberg oli keenialasi kartulikasvatamise usku keeramas teist korda. Mullu käis ta arengukoostöö organisatsiooni MTÜ Mondo abiga Keenias uurimas, kas kartulikasvatusest võiks saada abi sealse toidupuuduse leevendamiseks. Mondo inimesed olid võtnud ühendust Keenia põllumajanduse ja karjakasvatuse uurimiskeskusega ning sealsed töötajad soovisid saada õpetust kartuli meristeemmeetodil tervendamise ja pistikutega paljundamise kohta.

Paraku oli tänavu teaduskeskuse inimeste huvi juba raugenud, küll aga olid õhevil asja juures külaelanikud. Rosenberg seletab, et Shianda külas on aastaid tegutsemas Mondo Eesti vabatahtlikud, kelle üks soov on õpetada kohalikke endale ise süüa kasvatama.

„Sealsete inimeste toidupuudus on teada,” nendib Rosenberg. „Meil siin Eestis võib toitu olla küllaga, kuid otseselt toiduga me neid siiski aidata ei saa, sest keeruline logistika seaks piirid. Nii tunduski kõige parem aidata neid oma teadmistega. Koos jõudsime mõttele, et inimesed võiksid ise oma aiamaal kartuleid kasvatada.”

Tänavu rahastas QUIN-Estonia (Põhjamaade innovaatiliste naiste ühendus) projekti Eesti välisministeerium.

Külas, kus Rosenberg viibis, ei teatud kartulist suurt midagi, küll aga tunnevad nad bataati ehk maguskartulit ja on kuulnud jutte Iiri kartulist. Kunagi olid iirlased seal teinud oma projekti kartuli tutvustamiseks, aga ilmselgelt need teadmised toona väga laialt ei levinud.

Siiski kasvatatakse kartuleid eemal mägedes. Paraku on kohalikud teed meie mõistes olematud ja seega oleks ülimalt keeruline kartuleid mägedest alla küllasse tuua. „Kartul on nende jaoks väga kallis, maksab euro kuni kaks kilo, see on liiga kallis, sest kellel seal üldse tööd on, saab ehk kuus 200 euro ümber palka,” seletab Rosenberg.

Shianda külas polnud võimalik kartuliseemet leida ja isegi kui seda pakutaks müüa, ei jõuaks külarahvas osta. Seetõttu pakkus Rosenberg välja mõtte kartuleid pistikutest kasvatada.

Nüüd ei jäänud muud üle, kui sõideti üles mägedesse kartulivarsi hankima. Vartest võetud pistikud torgati all külas mulda kasvama. Rosenberg usub, et kartulid lähevad seal ilusti kasvama. Külla jäi inimene, kes hoolitseb taimede eest ja saadab Eestisse infot nende kasvamise kohta.

Saak peaks valmis olema umbes kahe kuu pärast. „Ega me päris täpselt tea sedagi, mis sordiga tegu, lihtsalt võtsime need põllult,” sõnab Rosenberg.

Kuna Keenias talve ei ole, saaks seal kartuleid kasvatada aasta ringi, kuid agrotehnika on seal hoopis muu, kui meie oleme harjunud nägema. Ainukese põllutöövahendina on külas kasutusel ümara servaga kõblas. „Traktoritest ei hakka rääkimagi. Isegi teadusasutuse suures farmis, kus mullu käisin, ei hakanud mulle ükski traktor silma,” meenutab Rosenberg.