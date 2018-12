Tene Kaubandus panustab vahendajate hulga vähendamisele

Eestisse jääb tuhandest Tene Kaubanduses valminud majast keskmiselt viis, aga Eesti osa on hakanud kasvama. „Me ei reklaami end, aga järjest enam jääb meie toodangut kodumaale. Ju siis inimesed ei taha enam ise kuuri taga aastaid peidus olnud lauavirnadest majakesi kokku klopsida ja eks meie majanduslik olukord ole ka paranenud.“

Oma ettevõtte tootmismahu kohta ütleb Reesar, et see on libe teema: „Ühte autokoormasse võib minna kuus või hoopis 60 maja. Ühikute hulk ei ole seetõttu adekvaatne mõõdupuu. Tähtsad on käive ja kasum. Kui veel kümmekond aastat tagasi oli tavaline, et käive kasvab iga aastaga 10–15 protsenti, siis see pole enam reaalne. Majanduses on olnud tõuse ja langusi. Meie firmas on kõikumisi ette tulnud ka majanduse hetkeseisust sõltumatult. On mõõnasid, mille põhjuseid me ei olegi suutnud mõista. Et kliendid elavad nii erinevates riikides ja suur osa müügist käib internetis, on kõikumiste põhjusi väga raske tuvastada.“

Tene Kaubanduse aastakäive on viimastel aastatel püsinud veidi allpool seitset miljonit eurot. „Eesmärk on püsida kuue ja üheksa miljoni vahel, kõik eeldused selleks on. Kasv eeldaks tõsiseid investeeringuid,“ kommenteerib Reesar.

Kui senistest investeeringutest kõnelda, siis kõik vanad hooned on renoveeritud ja eelmisel aastal valmis päris uus tehasehoone. Rohkem Lihula maantee äärsele territooriumile ei mahugi.

„Samuti on meil korralik kontor, kogu territoorium on asfalteeritud, oma katlamaja kütab tootmisjääke, ainult elektri ostame sisse. Jäätmeid müüme kütteks teistelegi. Toodame ka puitbriketti. Iga tootmisetapi jaoks on olemas seadmed. Järjest enam oleme automatiseerinud,“ on omanikel põhjust rahuloluks.

Vahendajaid vähemaks

Tootmine toimib Tene Kaubanduses õlitatult, aga ettevõtte eeliseks oleva hinna ja kvaliteedi suhte hoidmine innustab muutma müügipoolt.

„Meie eesmärk on saada peamistes sihtriikides korralikult tööle enda jaemüügiettevõtted. Hispaanias juba on see Grupo Tene, kus meie osalus on kasvanud 70 protsendile – seal pole ohtu, et nad ühel päeval meile selja pööravad. Sarnane ettevõte kogub jõudu Soomes. Kui määrab hinna ja kvaliteedi suhe, siis vahendajate vahele jätmine on peamine võimalus selle hoidmiseks. Seal, kus me nii kaugele veel jõudnud ei ole, peame oluliseks leida püsivad koostööpartnerid ja mitte loota ühepäevaliblikatele, kes otsivad ainult odavat hinda. Neid ei huvita pikem koostöö. Meil on omajagu häid lojaalseid partnereid, aga uute vastu pole ka midagi, natuke veel mahub.“ Messidel pole Tene Kaubandus juba kaua osalenud. „Messide aeg on läbi. Umbes 2012. aastast on esikohal internet. Ei pea kulutama mitukümmend tuhat eurot, et oma kaupa tutvustada,“ on Reesar veendunud.

Kuigi analoogsete puitmajade tootjaid pole maailmas palju, ei saa öelda, et konkurents Tene Kaubandust üldse ei mõjuta. Juba Eestis on mitu tootjat, on ka Lätis, Leedus ja Poolas.

Kodusest konkurentsist kõneldes räägib Reesar loo lähiminevikust, kus kaks Tene Kaubanduse juhtivtöötajat otsustasid siinset oskusteavet ja kontakte ebaeetilisi võtteid kasutades omapäi kasutada, lasid toota Tenelt üks ühele maha viksitud maju ja proovisid neid Tene välisklientidele mõnevõrra odavamalt müüa.