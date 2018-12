Metsa uuendamise toetust taotleti ligi 844 000 euro eest

Aktiivseimad olid Lääne-Virumaa ja Võrumaa metsaomanikud, kes taotlesid toetusi vastavalt 781 hektarile ja 720 hektarile. Kokku soovib tehtud uuendustööde eest toetust saada 1063 metsaomanikku, nendest 79 protsenti on füüsilised isikud. Taotletud rahasummast moodustavad füüsilisest isikust metsaomanike taotlused ligi poole.

Metsa uuendamise toetuse teise vooru eelarve on 500 000 eurot, mis tähendab, et kõigi taotluste rahastamiseks eelarves vahendeid ei ole.

"Siseriiklikud toetusmeetmed on üles ehitatud selliselt, et eelarve täitudes arvutatakse rahastamise määr, millest rohkem kellelegi toetust ei maksta. See seab eelisolukorda väikemetsaomanikud, kes saavad küsitud toetuse üldjuhul täies mahus kätte," selgitas Kekk.