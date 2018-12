PRIA alustas otsetoetuste väljamaksetega

Viit Eestis makstavat otsetoetust rahastab Euroopa Liit kokku 133,9 miljoni euroga. Otsetoetused moodustavad rohkem kui kolmandiku terve aasta jooksul PRIA poolt makstavatest summadest. Tänavune otsetoetuste eelarve on eelmise aasta omast ligi 10 miljonit eurot suurem ja tõusnud on kõik ühikumäärad.

„Teame, et lõppev aasta on olnud maaharijatele põua tõttu keeruline ja loodame, et väljamaksed, mis algasid sel aastal nädal varem kui möödunud aastal, on taotlejatele suureks abiks raskel põlluaastal ning leevendavad ilmaoludest tulenevaid muresid,“ ütles PRIA peadirektor Jaan Kallas.