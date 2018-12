Kalkulaator näitab maaomanikele tehnovõrgu talumistasu suurust

Talumistasu puudutab ligi 100 000 katastriüksust, see on 15 protsenti kõigist maaüksustest üle Eesti.

„Kalkulaator aitab maaomanikul vaadata, kas tema maal paikneb tehnovõrke, näiteks elektriliin või gaasitrass, ja milline on maksimaalne taotletav talumistasu selle maa puhul. Rakendus on vajalik tööriist ka riigiasutustele ja võrguettevõtjatele,“ selgitas maa-ameti katastri teabe- ja arendusosakonna juhataja Priit Kuus.

Väljamakse mediaansuurus on 4,58 eurot, see tähendab, et pooled maaomanikele makstavad summad on sellest väiksemad ja pooled suuremad.