Põuakahjude tõttu on laenu võetud pea 9 miljonit eurot

Maaelu Edendamise Sihtasutusest on hetkel sõlminud 115 laenulepingut summas 8 592 400 eurot, et põua tõttu kannatanud põllumehed saaksid oma võetuud kohustustega toime tulla, kirjutab Saarte Hääl. Kõige rohkem taotlusi on laekunhd Lääne-Virumaalt.