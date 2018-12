Omavalitsused saavad taotleda Kredexi elamufondi investeeringutoetust

Seni on toimunud kaks taotlusvooru, mille käigus on 14 omavalitsusele eraldatud toetust 18 üürielamu püstitamiseks või olemasoleva hoone rekontsrueerimiseks kogusummas 16 miljonit eurot.

"Paljudes Eesti paikades on tekkimas uusi töökohti, kuid elamufond on vananenud ning heade elukohtade puudusel jäävad töökohad täitmata. Selleks, et elu Eestis areneks ka suurtest linnadest väljaspool, tuleb riigil kaasa aidata nii töö- kui elukohtade loomisel kui ka vajalike teenuste tagamisel," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi elamuvaldkonna juht Regina Michaelis.